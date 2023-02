Elisabetta Canalis, sul divano la fa vedere a tutti. Fan su di giri, non ci sono parole! FOTO

Elisabetta Canalis ha deciso di farlo sul divano ed ha mandato milioni di fan, soprattutto i maschietti in tilt. La foto è inequivocabile, la fa vedere a tutti!

E’ di oggi la notizia che riguarda la fine del matrimonio tra Elisabetta Canalis ed il marito Brian Perri, la conferma ufficiale è stata data dopo alcuni rumors spoilerati dal settimanale Oggi.

Sono ancora ignote le cause ufficiali della rottura ma a quanto pare non andavano più d’accordo da diverso tempo. Brian è sempre stato lontano dal mondo dello spettacolo essendo un chirurgo, con la showgirl ha portato avanti una relazione durata 9 anni ed insieme avevano costruito la loro famiglia a Los Angeles, mettendo al mondo la loro unica figlia, Skyler Eva.

Da diverso tempo si vociferava della crisi coniugale dal momento che lui non compariva più sui social di lei e viceversa, sulla faccenda la showgirl, sempre attiva sui social non ha ancora proferito parola.

Qualche ora fa, prima che esplodesse la bomba, ha postato alcune foto che hanno lasciato senza parole, soprattutto i maschietti.

Elisabetta, sul divano fa sognare: mai vista così sensuale

La Canalis è diventata famosa grazie a Striscia la Notizia, oggi è conosciuta per essere stata la velina mora del tg satirico in onda in prima serata su Canale 5. La prosperità fisica di Elisabetta è notevole, le sue curve fanno girare la testa ancora oggi che ha 44 anni.

La showgirl è solita utilizzare i social per aggiornare i follower sulla sua vita, sia lavorativa che privata e l’ultimo post ha lasciato tutti senza parole.

Elisabetta ha postato diverse foto mentre si divertiva a Milano con amici ed all’improvviso è successo l’irreparabile.

Distesa sul divano la Canalis ha mostrato in un primo momento il suo fisico mozzafiato adagiato sensualmente sul divano, nello scatto successivo la pancia piatta con tanto di addominali, attirando l’attenzione proprio su di lei, suo vanto dal momento che ha tanto faticato in palestra per godere oggi dei risultati eccellenti.

In centinaia hanno commentato gli scatti ammiccanti, scherzosamente un fan ha commentato: “Sei in salso?”, rifacendosi ad una famosa pubblicità di poltrone.