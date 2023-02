Nel pomeriggio di ieri sull’autostrada A4 tra Sommacampagna e Peschiera del Garda (Verona) un operaio di 50 anni è morto in un drammatico incidente. Due feriti.

Di Marco Spartà

23 febbraio 2023

Scontro sull’autostrada: un morto e due feriti

Un morto e due feriti, di cui uno in gravi condizioni. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A4 tra Sommacampagna e Peschiera del Garda, nella provincia di Verona.

Un furgone ed un’auto si sono scontrati per cause ancora da accertare con il primo mezzo finito poi fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che nulla hanno potuto fare per salvare un operaio di 50 anni che viaggiava a bordo del furgone. Il suo collega, rimasto ferito gravemente, e l’automobilista sono stati trasportati in ospedale.

Verona, incidente tra auto e furgone sull’autostrada A4: morto 50enne, due feriti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Incidente mortale ieri pomeriggio, mercoledì 22 febbraio, sull’autostrada A4 nel tratto compreso tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda, entrambi comuni della provincia di Verona. A perdere la vita un operaio di 50 anni di origini pakistane.

Secondo le prime informazioni, come riporta la redazione di Brescia Today, il furgone su cui viaggiava la vittima, insieme ad un altro collega, si è scontrato con un’auto ed è poi terminato fuori strada. La vettura, dopo il terribile impatto, si è, invece, ribaltata lungo la carreggiata.

Dopo la segnalazione, si sono precipitati sul luogo della tragedia le squadre dei vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso del Suem 118, compreso l’elisoccorso. I pompieri hanno estratto dalle lamiere i due operai, ma, nonostante il tempestivo intervento, per il 50enne era ormai troppo tardi. Il collega è stato caricato sull’eliambulanza e trasferito presso l’ospedale di Borgo Trento, dove ora si trova ricoverato in condizioni critiche. In ospedale, riferisce Brescia Today, anche l’uomo alla guida della vettura che ha riportato lesioni più lievi.

La Polizia Stradale si è occupata dei rilievi di legge che ora dovranno determinare le cause e la dinamica esatta del sinistro costato la vita all’operaio. Il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza della carreggiata.