Uno scontro frontale, a Medau Piredda di Carbonia, nella provincia del Sud Sardegna, è costato la vita a due ragazzi di 24 e 25 anni. Inutile ogni tentativo di soccorso.

Di Marco Spartà

24 febbraio 2023

Scontro tra due auto sulla provinciale: morti sul colpo entrambi i conducenti

Due ragazzi di 24 e 25 anni hanno perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri lungo la provinciale 2 all’altezza di Medau Piredda di Carbonia, nella provincia del Sud Sardegna.

I due giovani viaggiavano a bordo delle proprie vetture che, per cause ancora da stabilire con precisione, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violentissimo e quando i soccorsi sono arrivati sul posto per entrambi non c’era più nulla da fare.

Carbonia, frontale tra due auto sulla provinciale 2: morti due ragazzi di 24 e 25 anni

Incidente mortale ieri mattina, giovedì 23 febbraio, sulla strada provinciale 2 nel territorio di Medau Piredda, frazione del comune di Carbonia, nella provincia del Sud Sardegna. Le vittime sono Nicola Medda, 25enne di Sant’Antioco, e Federico Pinna, 24enne residente a San Sperate.

Non è ancora chiara la dinamica esatta dello scontro. Il 25enne stava percorrendo la provinciale a bordo della sua Fiat Idea che, riporta la redazione de L’Unione Sarda, si è scontrata frontalmente con la Renault Clio condotta da Pinna che procedeva nel senso di marcia opposto. Un urto molto violento che ha fatto terminare la Fiat fuori dalla carreggiata.

In pochi minuti sulla provinciale 2 sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e diversi mezzi del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere i due giovani conducenti, ma era ormai troppo tardi: i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso, avvenuto sul colpo.

Ai carabinieri della Compagnia di Carbonia, accorsi sul luogo dello scontro, è stato affidato il compito dei rilievi di legge per ricostruire con precisione la dinamica. Dai primi accertamenti, scrive L’Unione Sarda, sembra che ad invadere la corsia opposta di marcia sia stata la Renault Clio guidata da Pinna, circostanza ancora da accertare.