Una donna di 80 anni è stata uccisa questa mattina dal figlio 51enne all’interno dell’appartamento a Ferrara dove vivevano. Indagini affidate alla Polizia.

Di Marco Spartà

23 febbraio 2023

Omicidio in un appartamento: trovata morta donna di 80 anni

Ha ucciso la madre soffocandola nel sonno, poi ha chiamato le forze dell’ordine ammettendo le proprie responsabilità. Questa la prima ricostruzione della tragedia consumatasi stamane in un’abitazione di Ferrara, dove un 51enne ha assassinato la madre di 80 anni.

Immediato l’arrivo delle volanti della Polizia di Stato e dei soccorsi presso l’appartamento. Per l’anziana, però, non c’è stato più nulla da fare. Il figlio, invece, è stato fermato ed accompagnato in Questura per essere interrogato dagli inquirenti che si stanno occupando delle indagini.

Ferrara, uccide la madre soffocandola nel sonno e chiama la Polizia: fermato un 51enne

Una donna è stata uccisa all’interno della sua abitazione di Ferrara nella mattinata di oggi, giovedì 23 febbraio. La vittima è Maria Luisa Sassoli, di 80 anni.

Dalle primissime informazioni sull’accaduto, apprese da alcune fonti locali e dai colleghi de Il Resto del Carlino, sembra che la donna, gravemente malata, stava dormendo quando il figlio, un uomo di 51 anni, l’avrebbe soffocata nel sonno uccidendola. Subito dopo, ha chiamato il 112 raccontando di aver appena assassinato la madre.

Presso l’appartamento, sito in via Argante, nel quartiere Barco, sono arrivati un’equipe medica del 118 e gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Ferrara. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far altro che appurare la morte dell’anziana. Il figlio è stato fermato e accompagnato presso la Questura per l’interrogatorio. Sul posto, nel frattempo, è arrivata anche la Scientifica che si sta occupando di tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.

Ora si sta cercando di capire cosa possa aver spinto il 51enne, che condivideva l’abitazione con la madre, a compiere un simile gesto. Alla base del delitto, scrive la redazione de Il Resto del Carlino, sembra possano esserci dei rapporti familiari difficili: tra madre e figlio sembra vi fossero frequenti liti.