Una ragazza di 33 anni ha perso la vita ieri mattina in un drammatico incidente avvenuto sull’autostrada A4 a Pero, in provincia di Milano.

Di Marco Spartà

23 febbraio 2023

Incidente mortale in autostrada: la vittima è una 33enne

Ancora sangue sulle strade. Una ragazza di 33 anni è morta ieri mattina dopo che il furgone sul quale viaggiava si è schiantato contro un tir che lo precedeva lungo l’autostrada A4 nel territorio di Pero, comune del milanese.

Nulla da fare per la 33enne: quando i soccorsi l’hanno estratta dalle lamiere del furgone, la cui parte è andata completamente distrutta, era già priva di vita. Nessuna conseguenza, invece, per il conducente del mezzo pesante.

Pero, violento scontro sull’autostrada A4: addestratrice di cani 33enne muore sul colpo

È morta sul colpo in un tragico incidente stradale mentre percorreva l’autostrada A4. Questo il terribile destino di Beatrice Dell’Orto, 33enne residente a Seregno (Monza e Brianza) che lavorava come addestratrice di cani.

Il sinistro è avvenuto nel territorio di Pero, in provincia di Milano, in direzione Venezia. Beatrice, scrive la redazione de Il Giorno, era alla guida di un furgoncino, un Volkswagen Caddy su cui si trovavano anche due cani. Per cause ancora da chiarire, il mezzo si è schiantato contro un tir che lo precedeva. Un impatto violentissimo in seguito al quale il Caddy è finito sotto al camion.

Sul posto sono intervenuti, in pochi minuti, i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno lavorato per estrarre dall’ammasso di lamiere la 33enne, poi affidati ai sanitari che hanno potuto solo dichiararne la morte, sopraggiunta sul colpo. I due animali a bordo del furgoncino sono stati estratti vivi. Illeso, riporta Il Giorno, il conducente del tir.

Oltre ai soccorritori, sono subito arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale a cui ora è affidato il compito di determinare come i due mezzi siano entrati in collisione.

Si tratta del secondo incidente mortale in poche ore sull’autostrada A4. Ieri pomeriggio, nel tratto tra Sommacampagna e Peschiera del Garda (Verona), un 50enne ha perso la vita e due persone sono rimaste ferite nello scontro tra un’auto ed un furgone.