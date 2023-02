Un uomo di 60 anni è stato trovato morto dalla moglie nel suo giardino di casa a Nereto, in provincia di Teramo. Disposto l’esame autoptico.

Di Marco Spartà

26 febbraio 2023

Terribile scoperta in giardino: uomo trovato morto

Dramma nella mattinata di ieri a Nereto, in provincia di Teramo. Un uomo di 60 anni è stato trovato privo di vita, riverso nel giardino della sua abitazione. A fare la scoperta è stata la moglie che ha avvisato le forze dell’ordine.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno provveduto agli accertamenti per capire come l’uomo sia deceduto. Da quanto appurato la morte potrebbe essere stata causata da una caduta o da un malore improvviso. A fugare ogni dubbio saranno i risultati dell’autopsia.

Nereto, 60enne trovato morto in giardino dalla moglie: ipotesi decesso per cause naturali

Intorno alle 8:30 di ieri mattina, sabato 25 febbraio, un uomo è stato trovato morto a Nereto, centro della provincia di Teramo. Si tratta di Mauro Valerii, di 60 anni.

Il terribile ritrovamento nel giardino della casa dove viveva con la moglie, una villetta sita in via Capo di Valle. Secondo quanto ricostruito, come raccontato dalla moglie alle forze dell’ordine, riferiscono la stampa locale e la redazione di Leggo, il 60enne durante la notte sarebbe uscito in cortile per controllare se fosse tutto in ordine dopo aver sentito i cani abbaiare. Valerii non sarebbe più rientrato e la moglie lo avrebbe trovato riverso al suolo con tracce di sangue nelle vicinanze del corpo.

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno potuto solo constatare il decesso, i carabinieri della stazione locale e gli uomini della Scientifica. Ai militari dell’Arma il compito di ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause della morte.

Secondo i primi accertamenti, scrive Leggo, si ipotizza che il 60enne sia deceduto in seguito ad una caduta o probabilmente dopo essere stato colto da un malore. Conferme arriveranno dopo l’esame autoptico che l’autorità giudiziaria ha disposto sulla salma e che dovrebbe essere svolte nelle prossime ore.