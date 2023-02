Emma Marrone lo fa in ascensore: “Ti strapperei quella rete”. Scatti VM18, fan increduli è un’esagerazione

Emma Marrone lascia i fan senza parole, ha fatto tutto in ascensore ed i fan non riescono a crederci: è davvero troppo!

La cantante Emma Marrone ha osato con alcuni scatti in ascensore, il risultato finale è davvero incredibile dal momento che così spinta non si era mai vista.

Da anni conosciamo l’artista per essere diventata famosa grazie al programma condotto da Maria De Filippi, Amici, in onda su Canale 5. Per diverso tempo fu alquanto chiacchierata dal momento che durante la trasmissione si innamorò di Stefano De Martino che a quel tempo era ballerino dello show nonché amico di scuola.

Un amore tra ragazzi che non destò particolare interesse fin quando a rompere le uova nel paniere ci pensò Belen Rodriguez, difatti Stefano si innamorò della bella argentina e lasciò Emma per la showgirl che sposò dopo qualche anno per poi mettere al mondo Santiago.

I due dopo poco si lasciano, nel tempo si sono allontanati e riappacificati diverse volte e nell’ultimo periodo sembra abbiano ritrovato un po’ di serenità. Da questa storia Emma apparve inizialmente distrutta ma poi si fece forza e riprese in mano la sua vita.

Non ci sono parole, Emma Marrone in ascensore fa scintille

Emma Marrone è un’artista molto amata, ha un seguito notevole non solo durante i suoi concerti ma anche sui social, ama utilizzare questi mezzi per conversare, anche del più e del meno, con i suoi amici virtuali ma soprattutto lancia dei messaggi importanti e positivi di rispetto, accettazione ed uguaglianza.

Gli ultimi scatti ad ogni modo, mostrano una Emma incredibilmente diversa, molto aggressiva e decisamente trasgressiva. Le foto hanno fatto impazzire milioni di fan, specie i maschietti.

Una serie di scatti hanno catturato l’attenzione di milioni di follower, Emma Marrone ha deciso di far sognare tutti i maschietti del web con delle pose e un outfit VM18. Il look sadomaso la rende una vera dominatrice, la rete che contiene il décolleté prosperoso sta per esplodere ed i commenti iniziano a comparire all’impazzata: “Ti strapperei tutto” scrive un fan visibilmente su di giri, “Sei tanta roba” commenta qualche altro.