Jeans vecchi? Non sbarazzartene: 3 idee alternative per dar loro una nuova vita

Hai dei jeans vecchi che non usi più? Non buttarli via. Puoi riutilizzarli in questi tre modi innovativi.

Jeans vecchi: cosa farne?

Quando si hanno a disposizione vecchi vestiti che non si indossano più, la prima cosa che conviene fare è chiedersi se possono essere riutilizzati in qualche modo. I vestiti stretti o scoloriti, infatti, possono essere inadatti ad essere indossati, ma molto utili per tanti lavoretti di casa.

I jeans in particolare hanno un tessuto resistente, che può durare decenni. Il passaggio delle mode ci porta tuttavia a dismetterli e buttarli. Se volete liberarvi dei vostri jeans in maniera originale, vi consigliamo queste tre divertenti idee per passare il tempo e riciclare ciò che non mettete più. Vi serviranno un paio di forbici, ago e filo per cucire.

3 idee innovative per riutilizzare i tuoi jeans

Tasche porta-penne: un’idea originale per riutilizzare i vostri vecchi pantaloni è quella di trasformarli in dei comodi portapenne. Vi basterà ritagliare accuratamente le tasche dei jeans che non utilizzate più, stando attenti a tagliare troppo vicino alle cuciture per non farle aprire. A questo punto vi basterà comprare un pannello di compensato o una tela e cucirceli sopra. In questo modo potrete realizzare un comodo portapenne da parete in cui mettere pastelli e pennarelli. Utilissimo per organizzare la camera dei bambini. Grembiule da cucina: in questo caso dovrete ritagliare le gambe dei vostri pantaloni in modo da aprirli. Sagomate il tessuto nel modo che preferite e cucite bordi che sono a contatto stando attenti a non sovrapporli. Cercate di lasciare le tasche sul davanti, in modo da poterle utilizzare per riporre mestoli ed altri oggetti da cucina. Jeans estivi: un altro modo innovativo per utilizzare i vostri jeans è quello di trasformarli in degli shorts da utilizzare in estate o in primavera ed autunno con delle calze a maglia. Tagliate le gambe dei vostri jeans all’altezza che più preferite e sfilacciate i bordi per creare l’effetto che più vi piace. Potete anche decidere di decorare i vostri nuovi shorts con toppa variopinte o disegni ad acquarello.

Qualunque cosa decidiate di fare con gli indumenti che non utilizzate più, ricordate che il segreto è quello di guardare oltre l’oggetto per come vi è stato venduto e scoprirne nuove funzionalità.