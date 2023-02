Pasta dei discount, sai da dove arriva il grano? Scopriamo cosa metti nel carrello

Compri la pasta nei discount? Allora devi assolutamente sapere da dove arriva il grano, in pochi conoscono la verità.

Marca vuol dire qualità? Se anche tu acquisti gli alimenti presso i supermercati discount, devi conoscere necessariamente la provenienza di alcuni prodotti che siamo soliti mangiare quotidianamente, come la pasta.

Nell’ultimo anno, subito dopo lo scoppio della guerra tra l’Ucraina e la Russia, giunta ormai a 367 giorni, i prezzi degli alimenti (specie generi di prima necessità) ma anche di gas, luce e carburanti, sono arrivati alle stelle.

La percentuale del tasso di inflazione è arrivata alle stelle e conseguenze catastrofiche si sono avute su migliaia di famiglie italiane che hanno toccato la soglia di povertà. Sempre più persone sono ormai solite chiedere aiuto ad associazioni benefiche che supportano i più bisognosi con generi alimentari di prima necessità come pasta, scatolame, latte e cibi a lunga conservazione.

A fronte dell’aumento spropositato dei prezzi c’è stato un assalto ai discount che vendono generi alimentari a buon prezzo, naturalmente non sono prodotti di marca ma sono senza dubbio di qualità.

Oggi scopriamo da dove arriva il grano con il quale viene prodotta la pasta venduta proprio in catene di generi alimentari low-cost.

Ecco la verità, il grano della pasta dei discount arriva da…

GreenMe ha condotto l’indagine che di seguito viene riportata, sono stati presi in considerazione quattro supermercati differenti molto famosi, come: Lidl, Eurospin, Todis e In’s.

Da Lidl si trova la pasta con marchio Combino, è realizzata con grano duro Ue e non Ue mentre la molitura viene effettuata in Italia. Della stessa marca esiste un’altra variante, trafilata al bronzo e con grano 100% italiano,il prezzo naturalmente è più elevato.

Da Eurospin troviamo in commercio la pasta Tre Mulini, è il marchio più economico, questa pasta contiene grano Ue e non Ue, come per Combino anche in questo caso troviamo Tre Mulini Trafilata al Bronzo, il prezzo sarà decisamente superiore rispetto alla prima proposta.

Da Todis troviamo il marchio Cuore Mediterraneo, anche in questo caso la pasta è composta da grano Ue e non Ue. Della stessa marca ma trafilata al bronzo, troviamo grano italiano.

Da iN’s c’è Novella con grano Ue e non Ue, troviamo in commercio anche la variante al bronzo con grano 100% italiano.