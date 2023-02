Detersivi per lavatrice: diffida dalle marche famose, c’è di meglio. La classifica

Ecco quali sono i migliori detersivi per la lavatrice secondo Altroconsumo. Tenetevi forte che spesso la marca non fa il prodotto.

Avere un bucato profumato è il sogno di tutti, spesso si spendono moltissimi soldi per cercare di acquistare il prodotto migliore che promette miracoli non solo sul profumo ma anche sulle macchie e sui colori.

In commercio possiamo trovare centinaia di detersivi naturali e non che hanno delle caratteristiche e delle specifiche diverse a seconda dei capi che si vogliono trattare. In tutte le case degli italiani è possibile trovare una vasta scelta di prodotti, alcuni sono quelli di sempre, gli affezionati, quelli che effettivamente danno una garanzia, altri sono nuovi e quindi vengono acquistati per sperimentare.

Oggi ti indirizziamo ad una classifica di Altroconsumo che evidenzia come la marca non faccia il detersivo e che quindi, quando si fa la spesa, spesso è bene diffidare dall’impossibile.

Ecco la classifica inaspettata, non l’avresti mai detto ma è proprio così

Altroconsumo ha stilato una classifica per decretare i migliori detersivi per lavatrice, questi prodotti renderanno il vostro bucato pulitissimo e molto profumato, alcune marche sono davvero insospettabili.

Per questa classifica sono stati valutati ben 59 prodotti di diversa natura, in polvere, liquidi o detergenti in capsule, ovvero tutte le varianti che troviamo sul mercato, per decretare i migliori sono stati considerati sia detersivi molto famosi che quelli acquistabili nei discount.

Tutti i detersivi sono stati valutati a seconda di alcune specifiche sulla rimozione delle macchie, il profumo, l’efficacia, il rispetto dei colori, il grado di bianco e in ultimo (ma non per importanza) l’impatto ambientale.

Il miglior detersivo in assoluto che si è aggiudicato 73 punti è Eco Planet, acquistabile al Carrefour nel suo formato liquido, il suo profumo di lavanda o mughetto è inebriante ed è considerato un prodotto green di notevole importanza.

Subito dopo, ma sempre sul podio, troviamo: WINNI’S ALEPPO E VERBENA (altra migliore scelta green) – ECOBLU MARSIGLIA (altra migliore scelta green).

Una classifica che evidenzia come le marche super conosciute e sponsorizzate non sempre riescono a mantenere quello che promettono.