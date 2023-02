Gratta e Vinci, sai riconoscere quelli vincenti? E’ incredibile, in pochi sanno che…

Vuoi vincere facile al Gratta e Vinci? Ecco il metodo per capire quale biglietto ti cambierà in positivo la vita.

Il sogno di cambiare vita in positivo, dall’oggi al domani, accomuna milioni di persone. Negli anni, e nello specifico da quando sono stati introdotti i Gratta e Vinci, centinaia di fortunati sono riusciti nell’intento.

Con semplici giocate, talvolta anche di pochi euro, fortunati vincitori sono riusciti a portare a casa un bel gruzzoletto che è servito a realizzare tutti i desideri chiusi nel cassetto. Naturalmente ti ricordiamo che il gioco d’azzardo può diventare una malattia riconosciuta dal Ministero della Salute, se sei un giocatore che non riesce a smettere, ti invitiamo a chiedere aiuto per uscire da questo circolo vizioso e riprendere in mano la tua vita.

Ecco il metodo per intercettare i biglietti vincenti

Giocare ogni tanto per tentare la fortuna, è una routine che gli italiani hanno imparato nel tempo, le vincite sono diverse a seconda dei tagliandi che si acquistano, queste variano da 2 euro fino a montepremi decisamente consistenti che toccano il milione.

Oggi vogliamo toglierti un dubbio, un quesito che spesso ti sarai fatto, è possibile riconoscere i biglietti vincenti da quelli perdenti e quindi andare a colpo sicuro?

Diciamo sin da subito che c’è un mito da sfatare, non è detto che si vincano dei soldi acquistando numerosi biglietti della stessa serie, talvolta è successo ma è stata solo una casualità.

Una leggenda metropolitana inoltre, riguarda le persone presenti nella ricevitoria dove si sta acquistando il biglietto. Spesso si dice di dover osservare gli altri per capire se il momento è propizio o meno per la vincita, naturalmente non è così in quanto la fortuna o sfortuna degli altri non può in nessun caso influenzare la nostra.

Infine dobbiamo trattare il quesito che più ci sta a cuore, è possibile capire se un Gratta e Vinci è fortunato o meno? No, nulla può dirci se il biglietto è vincente o meno, per cui acquistare un tagliando segnato o con un’imperfezione è errato così com’è errato adocchiare i biglietti con il seriale tra 001 e 031.