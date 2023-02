WhatsApp Business, conosci le sue potenzialità? In molti non possono più farne a meno, scopriamo per quale motivo.

WhatsApp ha rivoluzionato il modo di comunicare, grazie ad una semplice applicazione da installare facilmente sul cellulare, sia Android che IOS o altro sistema operativo, è possibile messaggiare contemporaneamente con persone dall’altra parte del mondo e con più interlocutori contemporaneamente.

Senza WhatsApp non si cantano messe ormai, ci siamo troppo abituati ad inviare messaggi scritti e vocali, foto, video, note audio, emoticon e chi più ne ha più ne metta, con i nostri amici, familiari e conoscenti. Oggi senza WhatsApp non sapremmo proprio come fare a gestire i nostri appuntamenti e le nostre amicizie.

In milioni utilizzano la messaggistica per essere sempre a contatto con tutti a tal fine, sapevi che esistono diverse versioni di WhatsApp? La Business ti permette di fare tantissime cose, scopriamole!

WhatsApp Business, non ne potrai più fare a meno: il motivo

L’account di WhatsApp Business ti permette di poter usufruire di molteplici prodotti che non avresti con un profilo utente normale, il catalogo infatti è molto vasto e ti aiuta in tutto, sia per il tempo libero che con il lavoro.

Scambiare file: video, audio, foto, diversi contenuti multimediali con l’estero

Conversazioni asincrone: puoi chattare in momenti diversi con le persone senza un vedo e proprio appuntamento, decidi tu quando rispondere ad un messaggio

WhatsApp Web: puoi utilizzarlo dal pc senza problemi nel caso in cui dimenticassi il cellulare a casa

Messaggi automatici: puoi decidere cosa inviare, a chi inviarlo e quando inviarlo

Conversazioni migliorate: la gestione delle chat sarà più semplice

Verificare il profilo: puoi enunciare quelle che sono le tue prestazioni e far capire a tutti chi sei e cosa fai

puoi enunciare quelle che sono le tue prestazioni e far capire a tutti chi sei e cosa fai Prodotti: grazie al ricco catalogo è possibile far sapere ai clienti cosa vendi, perchè e come.

WhatsApp Business è una fonte inesauribile di opportunità, cos’aspetti a modificare il tuo account? E’ facilissimo, ti basterà scaricare l’applicazione dedicata, inserire le varie informazioni e sarai connesso con tutti a 360°, bello vero? Fai fruttare la tua professione, basta davvero poco!