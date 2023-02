Macchie di vino sui tessuti? Due rimedi della nonna: infallibili

Macchie di vino sui vestiti? Prova questi due rimedi infallibili per rimuovere anche le macchie più ostinate.

Macchie di vino, cosa fare?

Togliere il vino dai tessuti può rivelarsi più difficile di quanto sembri, soprattutto se non si hanno a disposizione strumenti adeguati per farlo. Portare i capi in lavanderia o ricorrere a smacchiatori professionali è sicuramente la scelta più semplice, ma non sempre si rivela essere la più efficace in termini economici e di tempistiche. Gli smacchiatori professional, invece, rischiano di essere troppo aggressivi. Non a caso dietro ad ogni confezione viene consigliato di testare il prodotto su una piccola superficie in modo da essere certi della reazione che avrà sul capo.

Ma come smacchiare gli abiti in autonomia ed in tempi brevi, magari prima che la macchia si secchi? In questo caso possono venirci in aiuto alcuni semplici rimedi casalighi alla portata di tutti. Vi basteranno solo pochi ingredienti.

Acqua frizzante… ma non solo

Per rimuovere le macchie di vino dai tessuti con un risultato semi-professionale vi basterà dotarvi di acqua e sale. Questi due ingredienti sono davvero l’ABC dei rimedi della nonna e sono tra quelli che non possono mai mancare in cucina. Per smacchiare i vostri abiti vi basterà dunque inumidire il tessuto e spargervi sopra del sale fino. Strofinate energicamente e lasciate agire per almeno mezz’ora. Una volta trascorso questo tempo, risciacquate abbondantemente e mettete l’indumento in lavatrice. L’azione del sale dovrebbe ridurre la macchia fino ad eliminarla o lasciare solo un alone difficilmente visibile.

In alternativa è sempre possible ricorrere al sapone per piatti, che grazie alla suo potere sgrassante, è un valido alleato nella rimozione di tracce di cibo. Tra i rimedi più utilizzati vi è infine l’acqua frizzante e le bevande gassate in generale. La loro azione è meno intensa, ma può rivelarsi molto utile quando si tratta di smacchiare capi delicati.

Quando si tratta di trattare macchie ancora fresche, un valido alleato è inoltre il borotalco. Vi basterà versarlo sul vino e lasciarlo agire finché il liquido non si sarà completamente assorbito. A quel punto potrete utilizzare sale o sapone tradizionale per trattare la macchia come prima indicato.