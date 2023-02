Un uomo di 42 anni si è spento ieri in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Carlentini, in provincia di Catania.

27 febbraio 2023

Ha lottato tra la vita e la morte per alcune ore, ma alla fine non è sopravvissuto alle ferite riportate in un gravissimo incidente stradale. Questo il destino di un uomo di 42 anni che ieri pomeriggio mentre era in sella alla sua moto si è scontrato con una vettura a Carlentini, in provincia di Siracusa.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza il 42enne in ospedale, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Purtroppo tutti i tentativi di salvargli la vita sono risultati vani: nella notte il suo cuore ha smesso di battere.

Carlentini, drammatico incidente in moto: 42enne muore in ospedale poco ore dopo il ricovero

La scorsa notte, tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio, un uomo è morto all’ospedale San Marco di Catania, dove era stato trasferito dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. La vittima è Dario Greco, 42enne che gestiva una paninoteca ambulante insieme al fratello.

Il sinistro intorno alle 19:30 di ieri, quando Greco stava percorrendo a bordo della sua motocicletta via Morelli a Carlentini per recarsi a lavoro. Per cause ancora da stabilire, riferiscono alcune fonti locali tra cui il quotidiano La Sicilia, il mezzo a due ruote ha impattato contro una vettura. Un urto che lo ha fatto terminare sull’asfalto.

Sono bastati pochi minuti al personale medico del 118 per raggiungere il luogo dello schianto. Dopo le prime cure, il 42enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Lentini, dove i medici, considerate le condizioni del centauro, hanno poi disposto il trasferimento al San Marco di Catania. Qui è stato sottoposto ad un’operazione, ma ogni sforzo è stato vano: nella notte Greco è deceduto per i traumi riportati.

Sull’incidente stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale.

La notizia della morte del 42enne, che, riporta La Sicilia, lascia la moglie e due figli, ha gettato nello sconforto l’intero paese del siracusano.