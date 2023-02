Ieri mattina un operaio di 45 anni è morto a Torino mentre lavorava all’interno del cantiere del grattacielo della Regione. Inutile ogni tentativo dei soccorsi.

Di Marco Spartà

27 febbraio 2023

Dramma in un cantiere: operaio precipita nel vuoto e muore

Un altro infortunio mortale sul lavoro in Italia. Ieri mattina un operaio di 45 anni è deceduto mentre stava rimuovendo gli ultimi materiali del cantiere allestito presso il grattacielo della Regione Piemonte a Torino.

La vittima sarebbe precipitato nel vuoto si trovava su una scala piombando al suolo. Un impatto che non gli ha lasciato alcuno scampo. All’arrivo dei soccorsi per il 45enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo dichiararne la morte. Sull’accaduto sono in corso le forze dell’ordine.

Torino, cade da una scala: operaio muore mentre lavora nel cantiere del grattacielo della Regione

È Antonio Del Mondo, operaio di 45 anni di Otranto (Lecce), la vittima della tragedia consumatasi ieri mattina, domenica 26 febbraio, a Torino nel cantiere del grattacielo della Regione Piemonte, inaugurato ad ottobre dello scorso anno.

L’operaio, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, come riferisce la redazione di Fanpage, si trovava su una scala, appoggiata al tetto di una baracca, per delle operazioni di smantellamento del cantiere. Per cause ancora da determinare, il 45enne è caduto nel vuoto finendo al suolo dopo un volo di pochi metri.

Sul posto, in via Passo Buole, è intervenuto lo staff medico del 118. Purtroppo per l’operaio era ormai troppo tardi: i medici, dopo vari tentativi di rianimazione, si sono arresi dichiarandone il decesso, sopraggiunto per le lesioni riportate.

Presso il cantiere sono accorsi anche gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo piemontese che hanno attivato le indagini, coordinate dalla Procura, per ricostruire nel dettaglio le cause e la dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri, scrivono i colleghi di Fanpage, sembra che la vittima possa aver urtato uno spigolo nella caduta, avvenuta da un’altezza non elevata. L’area è stata sottoposta a sequestro per gli accertamenti delle forze dell’ordine.