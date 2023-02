Un uomo di 87 anni si trova piantonato in ospedale con l’accusa di aver ucciso a coltellate la moglie 85enne nella loro abitazione di Capodarco di Fermo.

Di Marco Spartà

26 febbraio 2023

Orrore in un appartamento: 87enne uccide la moglie a coltellate

Femminicidio a Capodarco di Fermo nella serata di ieri. Un uomo di 87 anni ha assassinato la moglie 85enne all’interno dell’abitazione dove vivevano. L’anziano avrebbe colpito la coniuge, mentre era a letto, con alcune coltellate.

L’allarme è scattato quando uno dei figli della coppia si è recato presso l’abitazione trovando la madre riversa sul letto in un lago di sangue. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. L’87enne, sentitosi male, è stato trasportato in ospedale, dove ora si trova piantonato.

Avrebbe accoltellato ripetutamente la moglie mentre si trovava a letto per via di alcuni problemi di salute. Questo quanto avrebbe messo in atto un uomo di 87 anni nella serata di ieri, sabato 25 febbraio, a Capodarco, frazione del comune di Fermo.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, riferisce la redazione di Fanpage, la vittima, Giuseppina Traini, di 85 anni, stava riposando a letto per alcuni dolori alle costole in seguito ad una caduta avvenuta qualche giorno prima. Per ragioni ancora da chiarire, il marito avrebbe impugnato un coltello e colpito ripetutamente la moglie all’addome. A fare l’orribile scoperta uno dei figli che, recatosi presso l’appartamento in via Fontana, ha trovato la madre esanime.

Immediato l’intervento di un equipaggio del 118 e degli agenti della Squadra Mobile di Fermo. L’equipe medica non ha potuto far nulla per l’anziana, mentre il marito, colto da un improvviso malore, è stato trasportato presso l’ospedale Murri di Fermo, dove ora si trova ricoverato e piantonato dalle forze dell’ordine.

Nel frattempo sul posto sono arrivati gli uomini della Scientifica che hanno provveduto ai rilievi. In casa, scrive Fanpage, è stato trovato il coltello utilizzato per il delitto. Ora gli inquirenti stanno cercando di far luce su quanto accaduto per risalire al movente dell’omicidio. L’87enne pare abbia raccontato di non ricordare quanto accaduto.