È di un morto e tre feriti, di cui due gravi, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Verona. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Di Marco Spartà

26 febbraio 2023

Scontro tra due auto nella notte: un morto e tre feriti

Ancora un incidente mortale sulle strade del nostro Paese. È accaduto la scorsa notte a Verona, dove due auto si sono scontrate frontalmente: il bilancio è di un morto (un uomo di 61 anni) e tre persone rimaste ferite, di cui due gravemente.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per il 61enne era ormai troppo tardi. Dalle lamiere sono stati un uomo e due donne che si trovavano a bordo di uno dei veicoli coinvolti. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

Ieri notte, tra sabato 25 e domenica 26 febbraio, un incidente è costato la vita ad un uomo di 61 anni, di cui non si conoscono le generalità. La tragedia è avvenuta intorno all’1 lungo viale Galliano.

Il 61enne stava viaggiando a bordo di una Toyota, su cui si trovavano due donne ed un altro uomo alla guida della vettura. Improvvisamente, scrive Il Gazzettino, il veicolo è entrato in collisione frontalmente con un’altra auto, una Fiat Punto condotta da un ragazzo di 23 anni che procedeva in direzione opposta. Lo schianto è stato devastante e la Toyota è andata completamente distrutta.

Tempestivamente si è attivata la macchina dei soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e del personale del Suem 118. I pompieri hanno estratto dall’ammasso di lamiere il 61enne e gli altri tre occupanti della Toyota: per la vittima era ormai troppo tardi, è stato possibile solo dichiararne la morte. Il conducente e le due donne sono state trasportate d’urgenza in ospedale. Quest’ultime verserebbero in gravissime condizioni.

La Polizia Locale del capoluogo di provincia veneto ha effettuato i rilievi che dovranno accertare la dinamica del frontale. Da quanto emerso al momento, riferiscono i colleghi de Il Gazzettino, sarebbe stata la Fiat Punto ad invadere la corsia di marcia opposta. Il 23enne alla guida è stato sottoposto agli esami del caso per verificare se fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Sequestrati entrambi i veicoli per gli accertamenti.