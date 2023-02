I fan di Chiara Ferragni stentano a crederci, l’ha rifatto e questa volta ha davvero esagerato. Come ha potuto?

Chiara Ferragni osa ancora ed il web rimane senza parole, questa volta l’influencer l’ha fatta grossa e per certi versi la sua decisione non è affatto piaciuta. Incredibile la reazione del marito Fedez!

Dopo Sanremo Chiara sembra vivere un’altra vita, il taglio di capelli le ha conferito un’aria diversa, pare ami particolarmente il suo recente cambio look tanto da sfoggiarlo sia in foto, che nei video ed anche nei reel.

L’influencer più famosa al mondo ancora una volta fa discutere di se, questa volta il suo outfit ha superato tutto.

Chiara va in giro con le…anzi no, è un…

Chiara Ferragni, in barba alle critiche, sfoggia un look decisamente particolare. Siamo ormai abituati a vedere l’influencer indossare capi di alta moda decisamente strani e bizzarri, look che in occasioni normali non potrebbero essere sfoggiati, non per i comuni mortali almeno.

In questo caso però stiamo parlando dell’influencer più famosa al mondo e lei può davvero permettersi tutto. Dopo le foto in biancheria intima postate sul suo profilo che hanno catturato l’attenzione un po’ di tutti, sia in senso negativo che positivo, ecco un outfit che fa nuovamente discutere.

Tutto sommato il completo non ha nulla di strano se non fosse per il fatto che il pantalone è tagliato, la Ferragni indossa una sorta di mutanda pantalone, dove le gambe si reggono grazie a delle fibbie cucite alla vita. La casa di moda Gucci ha puntato molto su questo look elegante ma strong allo stesso tempo, ai fan di Chiara però non è piaciuto, almeno per quanto riguarda la maggior parte di essi, i commenti sono stati alquanto cattivi e c’è chi addirittura ha sottolineato: “Ti sembra il caso di uscire così?”. In tutto questo, dopo il Festival di Sanremo, Fedez è scomparso dai social, è apparso in qualche video visibilmente scosso ed i fan pensano che il rapporto con la moglie Chiara sia decisamente compromesso.