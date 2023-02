Si sta avvicinando la festa del papà, quali sono i regali più tecnologici da fare? Scopriamo insieme quelli più gettonati.

Si sta per avvicinare la festa del papà che cade anche nella festività di San Giuseppe, il 19 marzo è sempre un momento felice per chi festeggia l’onomastico ed anche per chi celebra una figura importante come quella del padre.

Se anche tu fai parte di quella stragrande maggioranza di persone che non sa mai cosa regalare in occasioni particolari come queste, ecco alcune idee tecnologiche che ti faranno fare un figurone e che renderanno la tua persona speciale decisamente felice.

Ecco alcuni regali tecnologici per i papà, con questi si va a colpo sicuro

Puoi rendere memorabile la festa del papà regalando questi oggetti davvero tecnologici, in questo modo farai una bellissima figura evitando regali ormai troppo scontati come un libro, un profumo o un portafoglio.

Naturalmente tra i regali di ultima generazione ci sono quelli intramontabili come tablet, cellulari, computer ma c’è qualcosa che ti darà una marcia in più in un’occasione così speciale.

Apple AirPods (terza generazione): le cuffiette senza filo, resistenti all’acqua ed al sudore con un’autonomia di 30 ore. Sono perfette per chi trascorre molte ore al telefono chiamando moltissima gente e per chi ama ascoltare la musica con il proprio smartphone.

WACACO Minipresso NS: per tutti coloro che non possono fare a meno del caffè. Questa macchinetta prepara una bevanda all’istante ed in qualunque momento della giornata.

Echo Show 10 (3ª generazione): se non vedete spesso i vostri papà, questo monitor è fondamentale per lunghe videochiamate a qualsiasi ora del giorno, sarà come stare nella stessa stanza a km di distanza.

Marshall Acton II: per chi ama ascoltare la musica durante l’arco della giornata, questo regalo è perfetto per tutti coloro che hanno un animo sempre in festa.

MEATER termometro per forno e grigliate: perfetto per tutte quelle persone che amano stare ai fornelli e preparare gustosi pranzetti, una volta adoperato sarà impossibile farne a meno.

Monopattino elettrico Ninebot by Segway: per gli spostamenti in paese, il monopattino elettrico è un ottimo regalo che rispetta anche l’ambiente evitando gas di scarico.