Domenica sera a Torino, un uomo di 67 anni è morto dopo che l’auto sulla quale viaggiava si è schiantata contro un palo della luce. Inutile ogni tentativo di soccorso.

Di Marco Spartà

28 febbraio 2023

Terribile incidente stradale: morto un uomo

Un uomo di 67 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. È accaduto a Torino nella serata di domenica quando la vittima si è schiantata mentre era alla guida della sua auto contro un palo dell’illuminazione.

Quando le squadre dei soccorsi hanno raggiunto il luogo del sinistro, per l’automobilista non c’era più nulla da fare: i soccorsi lo hanno trovato già privo di vita all’interno dell’abitacolo. Rimangono da chiarire le cause che hanno fatto sbandare il 67enne, compito affidato alle forze dell’ordine.

Torino, auto sbanda e si schianta contro un palo della luce: perde la vita un 67enne

Nella serata di domenica 26 febbraio, un uomo è rimasto vittima di un incidente a Torino. Si tratta di un 67enne, residente a Lanzo Torinese, di cui non sono state rese note le generalità.

Dalle prime ricostruzioni, come riferiscono i colleghi del quotidiano La Stampa, la vittima stava percorrendo corso Marche alla guida della sua Autobianchi Y10 di colore blu. Per cause ancora da stabilire, il 67enne ha perso il controllo della vettura che, dopo aver sbandato, ha terminato la propria corsa contro una palo della luce sulla banchina spartitraffico. Un urto molto violento.

Lanciata la segnalazione, in corso Marche si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Estratto dall’abitacolo dell’auto, la cui parte anteriore è andata distrutta, per il conducente non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno constatato il decesso, sopraggiunto per gravi le lesioni riportate nello scontro.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del capoluogo piemontese che hanno provveduto ai rilievi di legge per stabilire le cause del sinistro. Secondo i primi accertamenti, riferisce la redazione de La Stampa, si tratterebbe di un incidente autonomo che non avrebbe, dunque, coinvolto altri mezzi in transito sulla strada.