Un neonato di tre settimane è morto ieri pomeriggio mentre si trovava nell’abitazione con i genitori a Fossignano di Aprilia, in provincia di Latina.

Di Marco Spartà

27 febbraio 2023

Neonato muore improvvisamente: comunità sotto choc

Aveva solo 21 giorni il neonato deceduto nel primo pomeriggio di ieri a Fossignano di Aprilia (Latina). Il piccolo si sarebbe sentito male subito dopo aver terminato la poppata nell’abitazione dove viveva con i genitori.

Proprio la giovane coppia, accorgendosi che il piccolo non respirava, hanno chiamato il numero unico per le emergenze. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi con l’arrivo sul posto dell’equipe medica che ha potuto solo dichiarare la morte del piccolo. Aperta un’inchiesta per appurare le cause del decesso.

Fossignano di Aprilia, neonato di 21 giorni muore sotto gli occhi dei genitori: ipotesi Sids

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Una morte improvvisa che ha scosso l’intera comunità di Fossignano, piccola frazione del comune di Aprilia, in provincia di Latina. Ieri pomeriggio, domenica 26 febbraio, un neonato di soli 21 giorni è deceduto mentre era in casa.

Il piccolo, secondo quanto ricostruito, come appreso dalla redazione de Il Messaggero, aveva appena finito la poppata e si era addormentato. Ad un certo punto, i genitori, una coppia di 20enni, notando che il figlio aveva difficoltà a respirare, hanno dato l’allarme chiamando i soccorsi.

Presso la villetta si sono precipitati i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. Considerata la gravità della situazione, è stata fatta atterrare anche l’eliambulanza per l’eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. Purtroppo, l’elisoccorso poco dopo è ripartito vuoto: l’equipe medica, difatti, ha potuto solo constatare il decesso del neonato per il quale ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile.

Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto agli accertamenti del caso per capire cosa abbia provocato la morte del bimbo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, riporta Il Messaggero, quella che possa essersi trattato di Sids (Sudden Infant Death Syndrome) conosciuta anche come “morte in culla“. A stabilirlo potrebbero essere i successivi esami che la Procura potrebbe disporre nelle prossime ore sulla salma. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.