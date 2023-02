Stamane alla stazione ferroviaria di Lissone, in provincia di Monza e Brianza, una ragazza di 19 anni è stata investita e uccisa da un treno. Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi.

Di Marco Spartà

28 febbraio 2023

Tragedia in stazione: ragazza perde la vita

Investita da un treno in corsa lungo i binari. Ha perso la vita così una ragazza di soli 19 anni nella mattinata di oggi alla stazione di Lissone, in provincia di Monza e Brianza. Un impatto che non le ha lasciato alcuno scampo.

Alla stazione, lanciato l’allarme, sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine. Per la giovane era ormai troppo tardi. Le indagini dovranno ora capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente.

Lissone, travolta e uccisa da un treno alla stazione: la vittima è una ragazza di 19 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un vero e proprio dramma quello consumatosi intorno alle 10:30 di questa mattina, martedì 28 febbraio, alla stazione di Lissone, centro della provincia di Monza e Brianza, dove una ragazza ha perso la vita.

La vittima, una 19enne di cui non si conoscono ancora le generalità, sembra si trovasse sui binari dello scalo lungo la linea Milano-Chiasso. A quel punto, scrivono alcune fonti locali e la redazione di Today, sarebbe sopraggiunto un treno, partito dalla Svizzera e diretto a Milano, che l’ha centrata in pieno scaraventandola sulle rotaie.

Intervenuti i vigili del fuoco ed un equipaggio del 118. I soccorritori, però, non hanno potuto far nulla per salvare la vita alla 19enne, deceduta a causa delle gravissime ferite riportate nel violento impatto. Soccorsa anche un’altra persona che, scrive Today, sembra si trovasse con la vittima sulla banchina e subito dopo la tragedia sia stata colta da un malore.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Desio e gli agenti della Polizia Ferroviaria. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto con precisione. Non è, difatti, chiaro se sia possa essere trattato di un gesto estremo o di un incidente.

Per permettere tutte le operazioni sui binari, la circolazione ferroviaria lungo la linea interessata è stata momentaneamente bloccata.