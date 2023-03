Nella tarda serata di lunedì a Ghisalba, in provincia di Bergamo, un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente in moto. Ferita una 23enne.

Di Marco Spartà

01 marzo 2023

Incidente stradale: perde la vita un giovanissimo centauro

Una vita spezzata a soli 17 anni in un terribile incidente. È la terribile vicenda consumatasi nella tarda serata di lunedì a Ghisalba, in provincia di Bergamo, dove un adolescente è morto dopo essersi scontrato in moto con un’auto.

Un frontale violentissimo che ha fatto sbalzare dalla sella il 17enne, finito sull’asfalto a diversi metri di distanza. Nulla da fare all’arrivo dei soccorsi sul luogo dell’incidente: la morte è sopraggiunta sul colpo. Intervenute anche le forze dell’ordine.

Ghisalba, moto si scontra con un’auto sulla provinciale: Razvan muore a 17 anni

Spaventoso incidente stradale lunedì sera, 27 febbraio, lungo la provinciale Francesca nel territorio di Ghisalba, centro della provincia di Bergamo. Nello scontro ha perso la vita Razvan Petrisor Andries, 17enne di origini romene, ma residente a Cortenuova.

L’adolescente viaggiava lungo la provinciale in sella alla sua moto da cross, una Beta 300, che, scrive Il Corriere della Sera, è entrata in collisione frontalmente con una Ford Focus, condotta da una 23enne, che procedeva nell’opposto senso di marcia. L’urto ha fatto sbalzare Razvan sull’asfalto ad alcuni metri di distanza dal punto d’impatto.

Lo staff medico del 118, giunto sul posto, non ha potuto far nulla per il giovanissimo centauro, deceduto sul colpo dopo l’incidente. Trasportata, invece, in ospedale a Seriate l’automobilista che ha riportato ferite lievi.

Intervenuti anche i vigili del fuoco e ed i carabinieri della Compagnia di Treviglio. I militari dell’Arma hanno condotto i rilievi di legge per chiarire le dinamiche e le cause del frontale. Da quanto riscontrato, riporta Il Corriere della Sera, sembra che alla base dell’incidente vi sia una manovra di sorpasso da parte della Focus che avrebbe superato un veicolo che la precedeva.

Non è escluso che sulla salma della vittima, trasferita in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria, venga disposta l’autopsia.

La notizia della morte di Razvan ha sconvolto tutta la comunità di Cortenuova, dove il giovane abitava con la sua famiglia.