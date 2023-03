La scorsa notte all’altezza di Tempes, in Grecia, due treni si sono scontrati frontalmente: il bilancio dell’incidente è di almeno 36 morti e 85 feriti.

Di Marco Spartà

01 marzo 2023

Disastro ferroviario in Grecia, dove due treni si sono scontrati la scorsa notte all’altezza della città di Tempes. Ad ora il bilancio del terrificante incidente è di almeno 36 morti e 85 feriti, molti dei quali ricoverati in ospedale.

Sul posto sono intervenute le squadre dei soccorsi ed i vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte. Le forze dell’ordine greche, invece, hanno svolto gli accertamenti per cercare di determinare le cause che hanno provocato lo scontro.

È di almeno 36 morti e 85 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente ferroviario verificatosi la scorsa notte, tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo, a Tempes, cittadina della Grecia centrale.

Stando alle prime informazioni, riportate da alcune fonti locali e dalla redazione de Il Giornale, un treno merci diretto a Larissa, per cause ancora da stabilire, si è scontrato frontalmente con un convoglio passeggeri, partito da Atene con destinazione Tessalonica. Un impatto violentissimo, considerato che i due treni viaggiavano a velocità sostenuta, in seguito al quale tre carrozze sono deragliate prendendo fuoco.

Immediato l’intervento di numerose squadre di soccorso e dei vigili del fuoco che hanno estratto i passeggeri dalle lamiere. Per 36 persone, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. In totale sono, invece, scrive Il Giornale, 85 le persone ferite, 66 sono state trasferite in ospedale, tra cui 6 in gravissime condizioni.

La Polizia greca sta ora indagando per stabilire nel dettaglio come e per quali ragioni i due convogli siano entrati in collisione.

My thoughts are with the people of Greece after the terrible train accident that claimed so many lives last night near Larissa.

The whole of Europe is mourning with you. I also wish for a speedy recovery for all the injured.

Είμαστε δίπλα σας

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2023