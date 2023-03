Si è spento in ospedale il bambino di 7 anni, rimasto soffocato dopo aver morso un palloncino di plastica in casa a Ghizzole di Montegaldella (Vicenza).

Di Marco Spartà

01 marzo 2023

Incidente mentre gioca: perde la vita bambino di 7 anni

Non ce l’ha fatta il bambino di 7 anni che si trovava ricoverato in ospedale a Vicenza in seguito ad un incidente mentre giocava in casa. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di venerdì a Ghizzole di Montegaldella.

Il piccolo avrebbe morso un palloncino di plastica che è esploso ed i suoi frammenti gli hanno ostruito le vie aeree. Immediatamente è stato dato l’allarme dalla nonna, che si trovava nell’abitazione, ed i soccorsi si sono precipitati sul posto trasportando il bimbo in ospedale, dove è deceduto.

Ghizzole di Montegaldella, morde palloncino e rimane soffocato: bimbo muore in ospedale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

È morto dopo due giorni di agonia in ospedale Alessandro Di Lorenzo Antinori, il bambino di 7 anni, affetto da sindrome di down, rimasto vittima di un incidente mentre giocava in casa a Ghizzole, frazione del comune di Montegaldella, in provincia di Vicenza.

Il piccolo nel pomeriggio di venerdì scorso, 24 febbraio, secondo quanto riporta la redazione de Il Giornale di Vicenza, stava giocando con un palloncino di plastica che avrebbe morso. A quel punto l’oggetto sarebbe esploso ed i frammenti gli avrebbero ostruito le vie aeree impedendogli di respirare. La nonna, accortasi di quanto accaduto, ha subito chiamato il 118.

Presso l’abitazione sono arrivati gli operatori sanitari che, dopo aver provato a rianimare Alessandro, lo hanno caricato sull’ambulanza trasportandolo l’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è arrivato in condizioni disperate. A nulla, però, sono serviti gli sforzi dei medici per tenerlo in vita: due giorni dopo il ricovero, il piccolo si è spento.

Constatata la tragedia, non sono stati disposti ulteriori esami sulla salma che è stata restituita ai familiari. Fissata la data dei funerali che, scrivono i colleghi de Il Giornale di Vicenza, si svolgeranno domani, giovedì 2 marzo, presso la chiesa di San Tarcisio di Ghizzole.