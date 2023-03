Ieri sera a Roma, nei pressi della stazione Magliana, un uomo di 46 anni è stato investito e ucciso da una vettura. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Di Marco Spartà

01 marzo 2023

Travolto da una vettura: uomo muore sul colpo

Un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essere stato centrato in pieno da una vettura nella serata di ieri a Roma. Il conducente del veicolo, un 60enne, si è subito fermato per prestare soccorso ed ha lanciato l’allarme.

Immediato l’intervento del personale medico del 118 a cui, però, non è rimasto altro che constatare il decesso della vittima. Rimane da chiarire la dinamica dell’investimento mortale, compito affidato alle forze dell’ordine.

Roma, centrato in pieno da un’auto vicino la stazione metro: morto un uomo di 46 anni

Ennesimo incidente mortale sulle nostre strade. Nella serata di ieri, un uomo è morto dopo a Roma, nei pressi della metro Magliana. Si tratta di un 46enne, di nazionalità straniera di cui non sono state rese note le generalità.

L’uomo stava camminando a piedi lungo via Val Fiorita, quando, riferiscono i colleghi de Il Corriere della Città, è sopraggiunta una vettura, una Renault Kadjar guidata da un uomo di 60 anni, che l’ha falciato scaraventandolo sull’asfalto. L’automobilista ha subito fermato il mezzo ed ha contattato i soccorsi.

La centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio del 118. I soccorritori hanno avviato le manovre salvavita, ma ogni sforzo non è servito a nulla: alla fine hanno dovuto gettare la spugna costatando il decesso del 60enne che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Oltre ai sanitari, in via Val Fiorita sono arrivati gli agenti del Polizia Locale del Gruppo Eur della Capitale che hanno condotto i rilievi per determinare la dinamica del drammatico episodio. Non è ancora chiaro se la vittima stesse attraversando la strada o no.

Si tratta del secondo investimento mortale in poche ore nella Capitale. Poche ore più tardi, scrive Il Corriere della Città, un uomo è stato travolto e ucciso da sul Lungotevere, vicino il Ponte della Musica.