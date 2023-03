Friggitrice ad aria, il risultato è davvero lo stesso? Cose che devi sapere prima di acquistarla

Quali sono i vantaggi della friggitrice ad aria? Tutto quello che c’è da sapere prima di acquistarla.

Quale metodo di cottura scegliere?

La frittura è da sempre uno dei metodi di cottura più amati. Oltre ad essere più rapido della cottura a vapore o di quella in forno, friggere permette di aggiungere sapore agli alimenti tramite l’utilizzo di un’ingente quantità d’olio. Il calore dell’olio innesca un processo che rende l’alimento croccante all’esterno e morbido all’interno.

Di recente un nuovo metodo di cottura sta prendendo campo, soprattutto tra coloro interessati ad un’alimentazione più bilanciata e salutare. Si tratta della frittura ad aria, realizzata con una friggitrice specifica che utilizza il calore indotto nella camera di cottura per rendere croccanti gli alimenti. Ma quali sono i pro e i contro di questo metodo di cottura? Scopriamolo.

Friggitrice ad aria, pro e contro

La friggitrice ad aria utilizza l’aria come vettore di calore. Ciò che è interessante sapere, infatti, è che nella frittura tradizionale non è l’olio a “cuocere” i cibi, ma il calore di cui si fa conduttore. Nella frittura ad aria, quest’ultima viene riscaldata e convogliata dentro alla camera di cottura ad una velocità tale da riprodurre il comportamento dell’olio. Ne consegue che la cottura non necessita affatto di olio, limitando così l’apporto di grassi nel piatto. Anche quando si decide di aggiungere l’olio per rendere il piatto più saporito, il quantitativo necessario è comunque molto minore rispetto alla frittura tradizionale.

Tra i lati positivi troviamo dunque una notevole riduzione della portata calorica degli alimenti a fronte del mantenimento del gusto. La friggitrice ad aria permette inoltre di risparmiare sull’olio di cottura e di limitare l’utilizzo del gas. Dall’altro punto di vista, tuttavia, la friggitrice ad aria consuma molta energia. Seppur non paragonabile al costo e all’inquinamento provocato dal gas, questo è un fattore che è necessario tenere in considerazione.

Se si ha intenzione di comprare una friggitrice ad aria, dunque, è importante assicurarsi che il suo dispendio di energia non sia eccessivo. È inoltre consigliabile scegliere con precisione la misura del cestello in base al numero di persone che si presuppone utilizzeranno la friggitrice.