Elettra Lamborghini sull’orlo di una crisi di nervi, c’è mancato poco: “Spacco tutto”

Elettra Lamborghini stava per commettere un atto vandalico, c’è mancato poco. L’ereditiera non ne poteva più.

Elettra Lamborghini è stata protagonista di un’incresciosa vicenda, sui social ha spiegato cos’è successo e tra una battuta e l’altra ha confessato che in quel momento era arrabbiatissima ed avrebbe voluto spaccare tutto.

Ad ogni modo, nonostante la piccola defiance, Elettra rimane uno dei personaggi più amati ed apprezzati del web. La sua carriera come cantante inizia diversi anni fa quando spinta da un’irrefrenabile voglia di mettersi in gioco ha deciso di incidere e pubblicare il suo primo singolo.

Da lì a poco il successo è stato considerevole e la cantante non ha più smesso di lavorare e dare spettacolo, negli ultimi tempo, specie dopo il 2020, c’è stato un vero e proprio boom per Elettra, tanto da partecipare anche al Festival di Sanremo.

Per quanto non sia costretta a lavorare, dal momento che è la diretta discendente di casa Lamborghini, Elettra non ha un attimo di pace, riempie le sue giornate con particolare dedizione alla sua professione coordinandosi anche con i social dal momento che è diventata una vera e propria influencer, un modello da seguire soprattutto per le ragazzine.

Elettra ed il racconto shock: “Volevo spaccare tutto, ero infastidita”

L’abito di sicuro non fa il monaco, a primo acchito Elettra Lamborghini potrebbe apparire come una persona sui generis ed in parte lo è dal momento che fa parte del suo personaggio. Per chi conoscere la vera Elettra sa però che è una ragazza molto sensibile, generosa ed altruista, sempre pronta ad aiutare chi è in difficoltà dicendo quello che pensa, anche a discapito di alcuni battibecchi.

Sul suo profilo Instagram, seguito da milioni di follower, ha voluto raccontare un episodio che l’ha particolarmente turbata.

Elettra ha raccontato di aver trascorso una notte da incubo, si è sfogata con i follower in cerca anche di conforto dal momento che da questa storia ne è uscita particolarmente adirata. L’ereditiera si è lamentata dell’hotel nel quale ha alloggiato, in un video su Instagram ha mostrato a tutti alcuni messaggi scambiati con il suo team all’una di notte.

Purtroppo Elettra ha trascorso una notte in bianco: “Avevo voglia di spaccare tutto”, dice sottolineando come le finestre fischiassero e gli infissi fossero ormai malandati, inoltre come se non bastasse rumori molesti hanno dato il colpo di grazia alle 8 del mattino.