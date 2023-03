Siete alla ricerca di viaggi economici da prenotare a marzo? Provate una di queste tre proposte, low cost e semplici da organizzare.

Dove andare a marzo?

Marzo è il momento perfetto per concedersi un piccolo weekend fuori porta. Il clima temperato vi permetterà di godervi quasi tutte le città senza il caldo soffocante dell’estate ed una buona distanza dalle vacanze di Pasqua renderà il tutto più economico ed abbordabile. Ma dove andare quando arriva la primavera? Quali sono le mete più indicate per il periodo di marzo? Scopriamolo insieme.

Viaggi low cost a marzo: 3 posti dove andare

Praga: la capitale ceca è sempre la scelta giusta per chi si vuole concedere un weekend low cost contornato di birra e paesaggi fiabeschi. I drink sono tendenzialmente molto economici a Praga (ad eccezione dell’acqua, che ha un prezzo proibitorio) e i costi decisamente contenuti. Immergetevi nell’atmosfera magica del Ponte San Carlo e girovagate tra le stradine strette che narrano storie secolari. La migliore attrazione nei giorni di sole è il Parco Letna, dove gustare una birra in compagnia e godere di una meravigliosa vista della città. Val d’Orcia e Val di Chiana: due valli meravigliose ed adiacenti nel cuore della Toscana. Lasciatevi ispirare dai paesaggi variegati e mozzafiato di questi luoghi ed approfittatene per fare tappa in alcune delle più belle città della regione: Firenze, Siena ed Arezzo. Potrete gustare dell’ottimo vino ed assaggiare i piatti tipici della cucina toscana, come la ribollita ed i famosi crostini neri. Non dimenticate inoltre di fermarvi in altre località caratteristiche come Lucca o San Giminiano. In quest’ultimo paese è possibile assaggiare il Vernaccia, il bianco tipico locale.

3. Lisbona: un luogo adatto a tutte le stagioni, ma che in primavera si accende di migliaia di colori. Lisbona non è solo la capitale del Portogallo, ma anche uno dei luoghi più incantevoli dell’Europa occidentale, con le sue terrazze panoramiche e l’atmosfera vivace e giovanile. Divertitevi a provare la grande varietà della cucina portoghese e a scoprire i numerosi ristoranti etnici della capitale. Nel vostro tour non potrà mancare una visita al Castello di San Jorge, dal quale è possibile ammirare tutta la città.