Questa mattina, un camionista di 58 anni è rimasto vittima di un incidente stradale lungo l’autostrada A1 Piacenza-Milano nel tratto tra Casalpusterlengo e Lodi.

Di Marco Spartà

02 marzo 2023

Un uomo di 58 anni ha perso la vita in un terrificante incidente avvenuto nella mattinata di oggi lungo l’autostrada A1 Piacenza-Milano nel tratto tra Casalpusterlengo e Lodi. La vittima era alla guida di un furgone scontratosi con un tir, che procedeva nella stessa direzione.

Tanti i mezzi di soccorso intervenuti sul luogo dello scontro. Nulla da fare per il camionista, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Dei rilievi di legge e degli accertamenti si sono occupati gli agenti della Polizia Stradale. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione con lunghe code sul tratto interessato.

Lodi, tragico incidente lungo l’autostrada A1: perde la vita camionista di 58 anni

Incidente mortale intorno alle 9:30 di questa mattina, giovedì 2 marzo, sull’autostrada A1 Piacenza-Milano tra Casalpusterlengo e Lodi. La vittima è un camionista di 58 anni.

Secondo le primissime informazioni, come riferiscono alcune fonti locali e la redazione di Milano Today, il 58enne, di cui non si conosce l’identità, stava percorrendo il tratto autostradale a bordo di un furgone quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è finito contro il retro di un tir che viaggiava nella stessa direzione, verso Milano.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno estratto il camionista dalla cabina del furgone, accartocciatasi dopo l’urto, affidandolo alle cure dei sanitari del 118. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione non è servita a nulla: ai medici non è rimasto altro che dichiararne la morte. Non ha riportato conseguenze, invece, scrive Milano Today, l’uomo al volante del tir.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno provveduto a tutti gli accertamenti del caso che dovranno risalire alle cause esatte che hanno provocato lo scontro tra i due veicoli coinvolti. Per via dell’incidente, si è provveduto alla chiusura del tratto, circostanza che ha fatto registrare lunghe code sull’autostrada.