Un uomo di 49 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in strada nella mattina di oggi a Napoli: sul delitto sono in corso le indagini dei carabinieri.

Di Marco Spartà

03 marzo 2023

Omicidio in strada: uomo ucciso mentre entra in auto

Momenti di terrore a Napoli, dove questa mattina un uomo è stato assassinato in strada, nel quartiere Pianura. La vittima, un 49enne che abitava nelle vicinanze, sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi d’arma da fuoco.

Immediatamente sul posto è arrivata l’equipe medica del 118, ma era ormai troppo tardi: il 49enne era già privo di vita. Sul caso stanno indagando i carabinieri che hanno avviato la caccia all’uomo per rintracciare i responsabili del delitto.

Napoli, omicidio in pieno giorno: 49enne freddato in strada a colpi di pistola

Questa mattina, venerdì 3 marzo, un uomo è stato ucciso a Napoli mentre si trovava in strada. Il delitto si è consumato intorno alle 8:30 in via Pallucci, all’angolo con via Torricelli. La vittima è Antonio Esposito, 48enne già noto alle forze dell’ordine.

Non si conoscono ancora le dinamiche esatte del delitto, ma stando alle primissime informazioni, come riferiscono alcune fonti locali e la redazione de Il Corriere del Mezzogiorno, il 49enne, che abitava nei pressi del luogo della tragedia, stava per entrare in auto, una Smart parcheggiata davanti ad una chiesa evangelica. Proprio in quel momento sarebbe stato avvicinato da due persone che hanno aperto il fuoco: diversi colpi di pistola che hanno raggiuto Esposito, accasciatosi al suolo.

In pochi minuti sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la vittima, ma era ormai troppo tardi: alla fine si sono dovuti arrendere appurandone il decesso.

Accorsi anche i carabinieri del capoluogo campano a cui, riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, sono ora affidate le indagini per rintracciare i responsabili e risalire al movente del delitto, consumatosi in pieno giorno mentre molti bambini si recavano nelle scuole della zona.

Si tratta del secondo omicidio a Napoli in poche ore: ieri pomeriggio, un uomo di 58 anni è stato freddato a colpi di pistola all’interno della sua auto a Ponticelli.