Una donna di 81 anni è stata trovata morta in mare da alcuni operai questa mattina a Marina di Tor San Lorenzo, località del comune di Ardea.

Di Marco Spartà

02 marzo 2023

Dramma in mattinata: donna trovata senza vita in mare

Si sarebbe allontanata da casa ed finita in mare annegando in pochi minuti. Questo il tragico destino di una donna di 81 anni, affetta da demenza senile, trovata priva di vita nella mattinata di oggi a Marina di Tor San Lorenzo, località di Ardea (Roma).

A notare l’anziana in acqua sono stati alcuni operai che hanno provato a soccorrerla ed hanno allertato il 118. Purtroppo, tutti i tentativi di rianimazione del personale medico, giunto presso la spiaggia, non sono serviti a nulla.

Ardea, donna di 81 anni trovata morta in mare: sul caso indagano i carabinieri

