Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita nella serata di ieri a Capurso, in provincia di Bari, in un incidente stradale avvenuto sulla ex statale 100. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

03 marzo 2023

Tragedia sulla ex statale: ragazzo muore in un incidente

Si allunga la scia di sangue delle vittime sulle strade del nostro Paese. Ieri sera lungo la ex statale 100 a Capurso, in provincia di Bari, un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in un terribile incidente.

La moto sulla quale viaggiava si sarebbe scontrata prima contro una vettura e successivamente contro un palo dell’illuminazione. Un impatto devastante che non ha lasciato nessuno scampo al giovane centauro, deceduto sul colpo.

Capurso, si scontra in moto con un’auto: centauro di soli 25 anni perde la vita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Aveva 25 anni il ragazzo rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, giovedì 2 marzo, a Capurso, centro della provincia di Bari.

Il giovane, residente a Casamassima, di cui non è stata resa nota l’identità, stava percorrendo la ex statale 100 in sella alla sua moto. Per cause ancora da stabilire con precisione, riportano alcune redazioni locali e quella di Repubblica, la due ruote sarebbe entrata in collisione con una vettura, in procinto di uscire da una stradina secondaria, all’altezza della zona industriale, per immettersi su quella principale. Dopo l’urto, la moto è finita contro un palo della luce ed il conducente è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul luogo dello scontro sono arrivati subito i soccorsi del 118. Tutti i tentativi di rianimazione per il motociclista sono stati inutili: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto. A nulla è servito il casco che, scrive Repubblica, la vittima regolarmente indossava.

Oltre all’equipe medica, sul posto sono arrivati i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale che hanno coordinato i rilievi di legge e le indagini per determinare con precisione la dinamica e le cause del sinistro costato la vita al 25enne. Al vaglio anche eventuali responsabilità.