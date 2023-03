Questa mattina a Roma, un senatore del Partito Democratico di 59 anni è deceduto mentre si trovava negli uffici del Senato. Indagini in corso.

03 marzo 2023

Choc a Roma: morto il senatore del Pd Astorre

Sarebbe precipitato da una finestra mentre si trovava in ufficio. Così sarebbe deceduto il senatore del Partito Democratico Bruno Astorre: il drammatico episodio nella tarda mattinata di oggi negli uffici del Senato a Roma.

Sul posto sono arrivati subito gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Per il 59enne era ormai troppo tardi: ora sono in corso gli accertamenti per stabilire cosa sia accaduto nel dettaglio. Al momento, difatti, non è chiara la dinamica, ma si ipotizza possa essersi trattato di un suicidio.

Roma, tragedia negli uffici del Senato: morto il Bruno Astorre, ipotesi gesto volontario

Choc a Roma, dove intorno alle 13 di questa mattina, venerdì 3 marzo, è morto Bruno Astorre, senatore del Partito Democratico di 59 anni.

Da quanto appurato sino ad ora, secondo quanto riferiscono i colleghi de Il Corriere della Sera, il senatore si trovava negli uffici del Senato a Palazzo Cenci quando, per ragioni ancora da determinare, sarebbe precipitato nel vuoto da una finestra sita al quarto piano dello stabile, vicino al Ministero della Giustizia.

Lanciato l’allarme, sono arrivati tempestivamente gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri della Capitale. L’intervento dei soccorsi, però, non è servito a nulla: è stato possibile solo appurare la morte di Astorre. Constatato il decesso, sono accorsi anche gli uomini della Scientifica per tutti i rilievi.

Il compito di far luce sulla tragedia è affidato ai carabinieri, coordinati dalla Procura della Capitale. Dai primissimi riscontri, scrive Il Corriere della Sera, gli inquirenti non escluderebbero che possa essersi trattato di un gesto volontario.

Tanti già i messaggi di cordoglio ai familiari, subito dopo la tragica notizia, anche quello dell’ex segretario del Pd, Enrico Letta, che sul proprio profilo Twitter ha scritto: “Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari”.