Laura Pausini, rivela il problema che la affligge da anni: “Soffro di…”

Laura Pausini ha confessato il suo più grande problema, i fan stentano a crederci ma è davvero così (purtroppo).

Un duro colpo per i fan dell’artista, Laura Pausini ha sofferto tantissimo. La cantante ha cercato di andare avanti ma ha confessato che è stato difficile, spesso sopraffatta dalla tachicardia e da numerose paure.

Dopo questa dichiarazione, milioni di follower le hanno dato un notevole supporto, anche se in modo virtuale, Laura Pausini ha potuto sentire tutto il calore e l’affetto di milioni di persone, non solo italiane, che le vogliono bene.

Cosa succede a Laura Pausini, il periodo difficile durato 2 anni

Laura Pausini è un’artista che alle spalle ha trent’anni di onorata carriera, il suo debutto negli anni 90′ fu eclatante, a piccoli passi ma sempre con decisione ed amore per il suo lavoro, la cantante è riuscita ad affermarsi tra gli artisti più amati della musica anche a livello internazionale.

In una recente intervista rilasciata al Messaggero, Laura ha confessato che negli ultimi anni ha pianto tantissimo, dopo aver trionfato ed aver vinto il Golden Globe nel 2021 ha pensato che la sua maratona verso il successo fosse finita avendo già conquistato tutto quello che il mercato musicale offriva.

Dopo aver dato tutto per se stessa e per i fan, Laura si è sentita persa, tanto da farsi venire la depressione. Per due anni, non sapendo più quale fosse la sua strada, ha sofferto anche di tachicardia ed attacchi di panico.

Fortunatamente l’allarme è rientrato e Laura ha ritrovato, con non poca fatica, la sua strada nel mondo della musica. Grazie anche all’amore di sua figlia, del marito, della famiglia e dei fan, la cantante ha raccolto le forze per lavorare a nuovi progetti che l’hanno stimolata e motivata a fare sempre meglio anche se il meglio per lei era già venuto.

Ad ogni modo oggi Laura è una persona diversa, più consapevole delle sue capacità ma soprattutto del fatto che ha ancora tanto da dare al suo pubblico che la ama e la sostiene da anni e continuerà a farlo.