Miriam Leone va in giro senza: “Menti se non hai zummato”. Con stile, mostra ai fan un dettaglio piccante – FOTO

Miriam Leone sa come stupire i fan, con stile mostra un dettaglio davvero piccante, milioni di fan vanno di zoom.

Nata a Catania nel 1985, Miriam Leone è una nota attrice italiana. Ha vissuto per diverso tempo in Sicilia, il padre è un insegnante di Lettere mentre la madre è impiegata comunale.

Proprio come il padre, Miriam è sempre stata appassionata di letteratura, ragion per cui ha scelto di frequentare il liceo classico e successivamente la Facoltà di Lettere e Filosofia, nonostante il suo animo romantico, non ha mai concluso l’università dal momento che nel 2008 è stata incoronata Miss Italia.

Da quel momento per Miriam si sono aperte le porte del successo, l’anno successivo, ovvero nel 2009, venne ingaggiata come conduttrice del programma Uno Mattina Estate e Mattino in Famiglia, in pochissimo tempo diventa famosissima grazie anche alla partecipazione a diverse fiction di notevole successo per poi approdare sul grande schermo e sugellare la sua fama.

Ecco la foto che ha fatto rivoltare Instagram

Nel 2021 l’ex Miss Italia ha sposato Paolo Carullo, un manager e musicista di Caltagirone, i due si amano moltissimo, la loro storia è stata un susseguirsi di emozioni culminata appunto con l’unione tra i due.

Miriam è un personaggio molto seguito non solo in televisione ma anche sui social dove vanta milioni di follower che ogni giorno la sostengono e la supportano in ogni sua piccola e grande decisione.

Gli amici virtuali di Miriam sono molto attivi specie quando l’attrice posta alcune foto che suscitano l’attenzione di tutti, specie dei maschietti. La conduttrice da il benvenuto al mese di marzo con gran stile ed il dettaglio non passa inosservato, difatti sotto la sottile maglietta non indossa il reggiseno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

I commenti impazzano sotto lo scatto, in molti hanno zoomato la foto per cogliere ogni piccolo particolare di quel momento tanto intimo quanto pubblico. Con malizia ma anche estrema eleganza, Miriam Leone conquista i follower innamorati della sua bellezza e del suo carattere, sempre allegro, sorridente e mai saccente.