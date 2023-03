Non è Denise Pipitone, test del DNA negativo: la reazione di Piera Maggio

L’Italia intera, così come i genitori di Denise ci avevano sperato ma il test del DNA è negativo: la ragazza interessata non è lei.

Ancora un buco nell’acqua, purtroppo la ragazza individuata come Denise non è lei, l’esito del DNA è risultato negativo. La scomparsa della piccola Pipitone risale al 1° settembre del 2004, Denise stava giocando davanti casa della nonna quando all’improvviso è scomparsa nel nulla.

La bambina aveva quasi 4 anni, di lei non si è avuta più nessuna traccia, la madre Piera Maggio, è arrivata in capo al mondo pur di trovarla e purtroppo, ancora una volta, questa speranza è morta con un esito del DNA negativo.

Piera Maggio a muso duro: “…veniamo prima noi genitori”

La giovane, individuata come possibile Denise in realtà non è Denise, tutta Italia ci aveva sperato. La ragazza bosniaca Denisa Beganovic risulterebbe domiciliata in periferia di Roma, a quanto pare sarebbe nata il 29 settembre del 2002, per cui la data non coincide con quella della bambina di Mazara del vallo nata nel 2000.

Gli investigatori hanno ipotizzato potesse essere Denise dal momento che hanno trovato alcune coincidenze con la bambina scomparsa, ipotesi poi smentite dall’esame del DNA che ha spezzato nuovamente le speranze di mamma Piera.

Con un post su Instagram, la mamma coraggio, così considerata viste le numerose battaglie che ha portato e che porta avanti, ha voluto commentare questo momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pietra Maggio (Piera) (@missingdenisepipitone)

Un messaggio duro, che sottolinea come la notizia sia più forte dei sentimenti di due genitori che da anni sono in cerca della loro bambina scomparsa: ” Le notizie, “specialmente quelle particolari” dovrebbero passare prima da noi genitori e dopo alla stampa, (con tutto rispetto)”, dice Piera.

Negli anni, dietro la scomparsa di Denise, si è creato un polverone di false piste, speranze e supposizioni, spesso e volentieri le notizie, vere o false che siano state, sono state apprese dalla famiglia Pipitone direttamente dalla stampa, ragione per la quale, oggi, Piera, a muso duro, commenta quest’ennesima sconfitta del sistema giudiziario ed investigativo italiano.