Aereo in caduta libera, volo Lufthansa costretto ad atterraggio d’emergenza

Un aereo della compagnia Lufthansa è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza, la paura a bordo è stata tanta. Ecco com’è andata.

Un atterraggio di emergenza che ha salvato la vita a tutti i passeggeri del volo Lufthansa, i feriti di questa sono 7 ma nessuno è in pericolo di vita. In riferimento a quanto è stato specificato dall’ente Faa, l’aereo era decollato dall’aeroporto di Austin, Texas, ed era diretto a Francoforte, dopo 90minuti di volo, in prossimità della zona del Tennessee, il velivolo si è imbattuto in alcune turbolenze.

Paura a bordo per i passeggeri del volo Lufthansa

Durante la cena, mentre l’aereo era tranquillamente in volo, si è verificato un ‘wind shear’, all’improvviso l’aereo ha preso quota per poi precipitare di 1.000 piedi. La caduta libera è durata 5 secondi e la paura è stata davvero tanta, per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi.

Le stoviglie sono finite sul soffitto così come il cibo ed altri effetti personali, per poi cadere in contemporanea sul pavimento quando il velivolo si è stabilizzato. A bordo del volo si è seminato il panico, tutti i passeggeri urlavano e si dimenavano, la calma è tornata quando il capitano ha frenato la caduta.

Questo racconto è stato riportato dalla Cnn, a parlare è la passeggera Susan Zimmerman, incinta di 5 mesi era diretta a Francoforte, l’aereo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza al Dulles International Airport della Virginia.

I feriti sono in totale 7, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale ma nessuno è in pericolo di vita. Le foto diffuse sul web da alcuni media, mostrano come il panico si sia seminato in pochi secondi, la turbolenza è stata incontrata dopo circa 90minuti di volo.

Naturalmente è stata un’esperienza negativa ma tutto è bene quel che finisce bene, il volo LH469 in viaggio da Austin a Francoforte è stato salvato in tempo dalle mani esperte del pilota che non si è perso d’animo nel trarre tutti i passeggeri in salvo dopo la rovinosa caduta di 100 metri che di certo non verrà dimenticata dai diretti interessati.