Vite al limite, Seana ingrassa a dismisura: durante il programma vive un incubo

La storia di Seana lascia il pubblico di Vite al limite senza parole, la donna ha vissuto un vero incubo, come sta ora?

La storia di oggi ha dell’incredibile, la protagonista è Seana, che durante il programma Vite al limite ha rischiato davvero grosso. Ha vissuto una vera odissea, purtroppo avvicinandosi anche alla droga, che fine ha fatto dopo le riprese?

La sua storia ha commosso i fan del Dottor Nowzaradan, il suo programma in onda ormai da oltre 10 anni, è un fiore all’occhiello di Real-time, è indubbia la professionalità del Dottor che in moltissime occasioni ha mostrato come cambiar vita è possibile.

L’incubo di Seana, ecco cos’è accaduto

Seana Collins è la protagonista di questa triste storia, ha partecipalo allo show su Real-Time, quando aveva solo anni. Dopo la consueta visita con il Dottor Nowzaradan, ha iniziato a seguire un piano alimentare studiato apposta per lei ed incrementato con una sana attività sportiva.

Durante il peridio di prova nel quale si dovranno perdere kg per arrivare all’intervento bariatrico ha commesso un errore e per paura di una ripercussione ha deciso di saltare la visita di controllo continuando ad assumere un atteggiamento poco responsabile.

Nowzaradan gli ha concesso una seconda possibilità e per guadagnare la sua fiducia la ventenne ha perso 15kg con tanti sacrifici. Purtroppo però non è riuscita a resistere alle tentazioni mettendo molti più kg di quelli di partenza, Nowzaradan l’ha quindi cacciata dal programma.

Attualmente Seana è iscritta ai social ma non li usa tantissimo, alcuni fan hanno sottolineato come stia cercando di riacquistare poco a poco un nuovo equilibrio dal momento che ha sofferto moltissimo da piccola avendo fatto uso di droghe ed essendo stata vittima di bullismo.

Questi suoi problemi regressi hanno ostacolato la sua voglia di rivincita nei confronti della vita, purtroppo un lieto fine non c’è stato, Seana deve essere aiutata e seguita da uno specialista affinché possa, finalmente, cambiare una volta per tutte stile di vita.

Naturalmente continueremo a seguirla sui social per capire come si sta evolvendo la sua vita, staremo a vedere.