La scorsa notte a Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso, due ragazze sono morte in un tragico incidente stradale. Feriti gravemente i due amici.

Di Marco Spartà

05 marzo 2023

Terribile schianto nella notte: due morti e due feriti

Due morti e due feriti in condizioni critiche, tutti giovanissimi. È questo i terrificante bilancio dell’ennesima tragedia sulle strade del nostro Paese. Il sinistro la scorsa notte a Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso.

A perdere la vita due ragazze di 17 e 19 anni che viaggiano, insieme a due amici, a bordo di un’auto schiantatasi, per cause ancora da determinare, contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Gorgo al Monticano, auto si schianta contro un albero: morte due ragazze, gravi due amici

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Sono una ragazza di 19 anni, di origini greche, ma residente a Ponte di Piave, e a una 17enne di Oderzo le vittime del gravissimo incidente verificatosi ieri notte, tra sabato 4 e domenica 5 marzo, a Gorgo al Monticano, comune della provincia di Treviso.

Le due ragazze, come riportano alcune testate locali e la redazione di Leggo, erano a bordo di una Bmw 420, su cui si trovavano anche due giovani di 19 e 18 anni. Mentre percorreva via Sant’Antonino, improvvisamente, la vettura è finita fuori strada terminando la propria corsa contro un albero sulla carreggiata opposta.

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere i quattro occupanti affidandoli al personale medico del 118. Per le due giovani, però, non c’è stato nulla da fare: entrambe sono decedute sul colpo dopo il violento impatto. Gli altri due, invece, sono stati trasportati d’urgenza agli ospedali di Treviso e Mestre, dove ora si trovano ricoverati in condizioni gravissime.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della Compagnia di Conegliano che hanno provveduto ai rilievi di legge per stabilire nel dettaglio come l’auto sia finita contro l’albero. Da quanto appurato, scrivono i colleghi di Leggo, pare che alla guida si trovasse il 19enne rimasto gravemente ferito.