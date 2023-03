Un uomo è morto ed una donna è rimasta ferita in un incendio divampato in una baracca ieri sera a Rozzano, in provincia di Milano. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

05 marzo 2023

Incendio distrugge una baracca: morto un uomo

Un incendio è divampato ieri sera all’interno di una baracca a Rozzano, in provincia di Milano. Nel rogo ha perso la vita un uomo ed una donna è rimasta ustionata: si tratterebbe di due senzatetto che avevano trovato rifugio nella baracca.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme ritrovando poi il cadavere carbonizzato della vittima. La donna è stata, invece, trasportata in ospedale con gravi ustioni sul corpo. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio, circostanza al vaglio delle forze dell’ordine.

Rozzano, incendio all’interno di una baracca: morto un uomo, ustionata una donna

Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, ha perso la vita in un incendio scoppiato all’interno di una baracca. La tragedia si è consumata ieri sera, sabato 4 marzo, via Pavese a Rozzano, comune alle porte di Milano.

Le fiamme si sarebbero propagate, per cause ancora da accertare, scrive la redazione de Il Corriere della Sera, nel rifugio di fortuna dove la vittima viveva insieme ad una donna, una 52enne rimasta ustionata. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

I pompieri hanno domato il rogo scoprendo subito dopo il cadavere dell’uomo, trovato completamente carbonizzato. La 52enne, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverata con ustioni su varie parti del corpo. Non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri stanno ora conducendo le indagini per stabilire cosa sia accaduto e gli accertamenti per risalire all’identità della vittima. Sembra si tratti di un senzatetto di origini romene. Per quanto riguarda le cause alla base del rogo, scrive Il Corriere della Sera, si ipotizza che le fiamme siano partite in seguito allo scoppio di una bombola di gas che era collegata ad un fornello utilizzato per cucinare.