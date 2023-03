Questa mattina lungo la provinciale 493 a Manziana, centro della provincia di Roma, un ragazzo è rimasto vittima di uno scontro tra la sua moto ed un’auto.

Di Marco Spartà

05 marzo 2023

Incidente mortale in mattinata: perde la vita un giovane centauro

Si aggrava ancora il bilancio delle morti sulle strade italiane. In tarda mattinata l’ennesima tragedia: un ragazzo di 22 anni ha perso la vita scontrandosi mentre in sella alla sua moto contro una vettura sulla provinciale 493 a Manziana, in provincia di Roma.

Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare: al termine di svariati tentativi, i soccorsi si sono arresi dichiarandone la morte. Per i rilievi sono arrivate anche le forze dell’ordine.

Manziana, moto e auto si scontrano sulla provinciale 493 Braccianese: morto un 22enne

Un ragazzo di soli 22 anni è morto in un tremendo incidente stradale intorno alle 13 di questa mattina, domenica 5 marzo, a Manziana, centro della provincia di Roma.

Non si conosce ancora nel dettaglio la dinamica del sinistro, ma secondo quanto appreso dalla redazione di Fanpage, il 22enne, di cui non sono note le generalità, stava viaggiando a bordo della sua moto di grossa cilindrata lungo la provinciale 493 Braccianese. La due ruote è poi entrata in collisione con un’auto facendo sbalzare il conducente sull’asfalto a qualche metro di distanza.

Ad arrivare per primi sul luogo dello scontro, nei pressi dell’ingresso di un supermercato, sono stati gli agenti della Polizia Locale che, senza esitare, hanno avviato le manovre di rianimazione. Tentativi poi proseguite dallo staff medico del 118 giunti poco dopo sul posto. Purtroppo, però, tutti gli sforzi non hanno dato l’esito sperato: il 22enne è morto a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Gli stessi agenti della Polizia Locale, insieme ai carabinieri, si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica e le cause dello scontro tra i due veicoli. Dopo il sinistro, scrivono i colleghi di Fanpage, sul tratto interessato della provinciale si sono registrate lunghe code.