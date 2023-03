Un bambino di un anno e mezzo è morto questa mattina a Casette D’Ete, frazione di Sant’Elpidio a Mare (Fermo) dopo essere investito da un pullman.

Di Marco Spartà

06 marzo 2023

Dramma in mattinata: bambino di un anno e mezzo investito e ucciso da scuolabus

Tragedia nella mattinata di oggi a Casette D’Ete, frazione di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. Un bambino di un anno e mezzo ha perso la vita dopo essere stato travolto da uno scuolabus, in via Pisanelli.

Ad assistere alla straziante scena la madre che aveva appena accompagnato l’altra figlia alla fermata del bus. Subito è stato lanciato l’allarme, ma i soccorsi arrivati in pochi minuti non hanno potuto far altro che dichiarare la morte del piccolo.

Un bambino di appena un anno e mezzo è stato travolto e ucciso da uno scuolabus. Il dramma questa mattina, lunedì 6 marzo, a Casette D’Ete, piccola frazione del comune di Sant’Elpidio a Mare (Fermo).

La dinamica è ancora da chiarire, ma secondo le prime informazioni, come riferisce Il Resto del Carlino, pare che la madre avesse accompagnato l’altra figlia alla fermata dello scuolabus di via Pisanelli. Pochi istanti dopo che la sorellina era salita sul mezzo, il bimbo, rimasto al cancello, sfuggendo al controllo del genitore, avrebbe provato a seguirla ed è stato centrato in pieno dal bus appena ripartito. Tutto sotto gli occhi della madre.

La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata con l’arrivo in via Pisanelli di un equipaggio del 118. I soccorritori, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Affidato agli agenti della Polizia Locale e ai carabinieri il compito di ricostruire le fasi dell’investimento mortale. Sotto choc il conducente del pullman che, scrivono i colleghi della redazione de Il Resto del Carlino non si sarebbe accorto della presenza in strada del piccolo una volta ripartito dalla fermata.