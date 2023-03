“Previsto l’assalto”, nel nuovo Primark sta per succedere ed i clienti non vedono l’ora

E’ previsto un assalto, accadrà a breve da Primark, nel frattempo centinaia di clienti non vedono l’ora: ecco di cosa si tratta.

La nota azienda irlandese è pronta a tutto, specie alla conquista del mondo. Una nuova inaugurazione ha destato non poca preoccupazione dal momento che si prospetta un vero e proprio assalto allo store.

Per questa ragione sono stati presi seri provvedimenti, si vogliono evitare (nei limiti del possibile) disagi che potrebbero generare malcontenti. Sui social non si parla d’altro ed in centinaia di migliaia sono pronti al lieto evento, vediamo dove e quando.

Manca pochissimo, ecco la nuova apertura prevista per il 7 marzo

E’ tutto pronto per la nuova apertura di Primark al centro commerciale Nave de Vero (Veneto), si prospetta un giorno di gran festa ma soprattutto si prevede un vero e proprio assalto per l’inaugurazione.

Il 7 marzo si cambierà addirittura il senso di marcia che non veniva modificato dal 2014, ovvero da quando la galleria commerciale venne aperta. In vista della nuova inaugurazione di Primark al centro commerciale Nave de Vero sono già corsi ai ripari con la viabilità. Gli addetti ai lavori hanno creato una via di deflusso retrostante con un unico senso di marcia, evitando quindi ingorghi.

A tal fine è stata predisposta un’ordinanza del sindaco, il primo cittadino ha sottolineato: ” Si tratta di una soluzione che riteniamo ancora sperimentale e che terremo costantemente monitorata a partire dall’apertura di questo nuovo negozio”. Per questa ragione, in procinto della nuova apertura sono attese centinaia di migliaia di persone.

L’inaugurazione avverrà alle 9 del 7 marzo, al centro commerciale Nave de Vero è tutto pronto, bisogna sottolineare come Primark stia puntando sul primo megastore veneto. Una strategia di marketing dal momento che si cerca di attirare una buona fetta di clienti del Nordest e dei paesi limitrofi.

L’azienda aprirà il 15esimo negozio in Italia, un traguardo notevole dal momento che sono previste altre inaugurazioni. L’ultima c’è stata al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) poco prima delle festività natalizie, anche in quell’occasione ci sono stati notevoli disagi soprattutto per il traffico.

Nel megastore Nave de Vero, Primark ha preso il posto della Coop incorporando anche una parte di MediaWord, sviluppandosi su una superficie di 4.600 metri quadrati dove lavoreranno 15 dipendenti.