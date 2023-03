Justine Mattera, décolleté in bella mostra. “Ululo come un lupo”, la FOTO fa gonfiare i “cuori”

Justine Mattera ha osato fin troppo, lo scatto piccante ha devastato milioni di follower, mai visto un plebiscito simile.

Justine Elizabeth Mattera è nata a New York nel 1971, è una showgirl che in Italia ha avuto un notevole successo. Dopo aver terminato gli studi in America ha deciso di trasferirsi oltre oceano per approfondire gli studi umanistici, per pagare le rette all’università iniziò ad esibirsi come cubista in alcuni locali fon quando non venne notata da DJ Joe T. Vannelli che la lanciò nel mondo dello spettacolo con il suo primo singolo “Feel It”, fu il mio di una lunga serie di passi che condussero Justine ad un successo senza precedenti.

Negli anni abbiamo visto Justine protagonista di numerosi programmi importanti in onda in prima serata sul piccolo schermo, con l’avvento dei social è diventata una vera star anche su Instagram dove oggi vanta milioni di follower che la seguono sempre con grande interesse ed ardore.

La showgirl fa ululare i fan, che visione celestiale

Per quanto Justine si sia vagamente allontanata dalla tv, si è lanciata nel mondo della moda come fotomodella, pubblicizzando diversi brand molto famosi anche a livello internazionale.

La showgirl è solita postare numerosi scatti che la ritraggono in situazioni più o meno usuali, essendo una persona acqua e sapone, Justine si mostra sia acqua e sapone che truccata. Dalle varie pubblicazioni è possibile notare che ama moltissimo praticare sport, specie andare in bicicletta tra i monti.

Justine ha 50 anni ed un fisico mozzafiato, l’ultimo scatto che ha postato ha letteralmente mandato i fan al manicomio, la bella showgirl indossa una camicia bianca trasparente che mette in bella mostra il prosperoso décolleté.

I fan, specie i maschietti, non si sono astenuti dal commentare con messaggi decisamente coloriti vista la situazione, il più ironico “Ululo come un lupo” la dice lunga sull’effetto che Justine ha sortito in un semplicissimo pomeriggio di lunedì.

La foto provocante e maliziosa è riuscita a catturare l’attenzione di milioni di follower che hanno gonfiato di cuoricini il post della showgirl.