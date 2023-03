Incidente mortale ieri pomeriggio sull’autostrada A14 tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona sud: la vittima è un ragazzo di soli 25 anni.

Di Marco Spartà

07 marzo 2023

Schianto in autostrada: perde la vita giovane camionista

Un ragazzo di soli 25 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un drammatico incidente sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona sud. La vittima era a bordo di un camion entrato in collisione con un autobus.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, ma per il 25enne non c’era più nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate. Ad assistere ai soccorsi il padre della vittima che viaggiava anch’egli lungo l’autostrada.

Ancona, tamponamento tra camion e autobus: perde la vita un ragazzo di soli 25 anni

Antonio Di Sabato, 25enne di Lucera (Foggia), è la vittima dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 6 marzo, lungo l’autostrada A14 tra Loreto-Porto Recanati e Ancona sud.

Il giovane stava percorrendo l’autostrada alla guida di un camion che, per cause ancora da chiarire, come riferisce Il Resto del Carlino, ha tamponato un autobus sul quale viaggiava solo il conducente. L’impatto è stato molto violento e la cabina del mezzo pesante è andata completamente distrutta.

Per estrarre il giovane camionista è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto insieme all’equipe medica del 118. Considerata la gravità del sinistro era stato inviato anche un elisoccorso, poi ripartito vuoto. Per il 25enne, difatti, non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo dichiararne la morte. Ferito non in maniera grave l’autista del pullman.

Sul posto, scrive la redazione de Il Resto del Carlino, pochi minuti dopo l’impatto è arrivato anche il padre della vittima, che viaggiava sulla stessa autostrada, ritrovatosi davanti alla drammatica scena.

Alla Polizia Stradale il compito di ricostruire la dinamica e le cause del tamponamento costato la vita a Di Sabato. Nelle prossime ore potrebbero essere disposti esami sulla salma della vittima, trasferita in obitorio.