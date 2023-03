Questa mattina a Guidonia due aerei ultraleggeri dell’Aeronautica militare si sono scontrati in volo e sono precipitati: morti sul colpo i due piloti.

Di Marco Spartà

07 marzo 2023

Incidente aereo in mattinata: due morti

È di due morti il bilancio dell’incidente aereo verificatosi questa mattina a Guidonia, in provincia di Roma. Due velivoli ultraleggeri militari di addestramento si sono scontrati in volo e successivamente sono precipitati: uno si è schiantato al suolo, l’altro contro alcuni palazzi.

Dopo la tragedia, sono arrivati diverse squadre di soccorso: nulla da fare per i piloti dei velivoli coinvolti, di cui è stato constatato il decesso. Sono già in corso gli accertamenti e le indagini per definire le cause dell’incidente.

Intorno alle 12 di questa mattina, martedì 7 marzo, due aerei si sono scontrati in volo nel cielo di Guidonia, comune in provincia di Roma. I velivoli coinvolti sono due ultraleggeri Siai Marchetti 208 dell’Aeronautica militare, appartenenti al 60° stormo. Morti entrambi i piloti.

Non si conosce ancora nel dettaglio la dinamica dell’incidente, ma secondo le primissime informazioni, riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Corriere della Sera, i velivoli erano in fase di addestramento, con altri due ultraleggeri, quando sarebbero entrati in contatto mentre sorvolavano le campagne di Guidonia. Subito dopo, sono precipitati andandosi a schiantare uno al suolo in un campo, l’altro contro dei palazzi.

Immediatamente sono intervenuti sul posto le squadre dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I soccorritori non hanno potuto far nulla per i due piloti che sarebbero deceduti sul colpo. Non si conoscono ancora le generalità delle due vittime. Al momento sembra che non vi siano altre persone coinvolte o rimaste ferite.

I carabinieri hanno transennato l’area e stanno indagando sul caso per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e risalire alle cause. In tal senso, scrivono i colleghi de Il Corriere della Sera, gli investigatori nelle prossime ore sentiranno gli altri due piloti.