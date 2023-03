Un agricoltore è morto questa mattina a Ca’ Vecchie, nel comune di Soave (Verona), schiacciato dal suo trattore ribaltatosi e finito in una scarpata. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

07 marzo 2023

Agricoltore muore in un incidente: inutili i soccorsi

Era alla guida del suo trattore che improvvisamente si è ribaltato finendo in una scarpata. Ha perso così la vita un agricoltore di 85 anni questa mattina nelle campagne di Ca’ Vecchie, nel comune di Soave (Verona).

I vigili del fuoco ed il personale medico, una volta giunti sul luogo dell’incidente, hanno trovato l’anziano ormai senza vita. Saranno le indagini dei carabinieri ad appurare la dinamica dei fatti e le cause che hanno provocato il ribaltamento del mezzo agricolo.

Soave, trattore si ribalta e precipita in una scarpata: morto il conducente, aveva 85 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un agricoltore di 85 anni, di cui non si conosce l’identità, è morto intorno alle 10 di questa mattina, martedì 7 marzo, mentre lavorava a Ca’ Vecchie, località nel comune di Soave, in provincia di Verona.

La vittima stava guidando il proprio trattore tra le campagne della zona, quando, riporta la redazione de Il Dolomiti, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato finendo giù per una scarpata e schiacciando il conducente.

In pochi minuti, le squadre dei vigili del fuoco e l’equipaggio del Suem 118 ha raggiunto il luogo dell’incidente. I pompieri hanno avviato le operazioni per estrarre l’85enne da sotto il trattore e lo hanno poi affidato all’equipe medica a cui non è rimasto altro che appurarne la morte: troppo gravi le lesioni riportate. Era stata allertata, riferisce Il Domiti, anche l’eliambulanza per un eventuale trasporto d’urgenza in ospedale.

Oltre ai soccorritori sono accorsi anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti utili per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente costato la vita all’anziano agricoltore.

È la seconda tragedia simile che si registra nella provincia di Verona in pochi giorni. Mercoledì scorso, 1 marzo, un agricoltore di 76 anni aveva perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un trattore, ribaltatosi improvvisamente, mentre era impegnato in alcuni lavori in un suo terreno a Bosco Chiesanuova.