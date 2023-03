Federica Pellegrini, la posizione è divina : “Cosa riesci a fare con quelle gambe?” – FOTO

Federica scherza con i fan, la foto la ritrae in una posizione “divina”. Tutti si scatenato a commentare divertiti.

Federica Pellegrini, la celebre nuotatrice azzurra, stupisce sempre di più i fan che stentano a credere ad alcune sue pose decisamente inusuali. La carriera della Divina inizia nel lontano 2002 quando partecipa ai Campionati italiani assoluti, classificandosi al terzo posto con una medaglia di bronzo nei 200 mt stile libero, la sua specialità.

Nel 2004 ha esordito nella Nazionale di nuoto ed in quest’anno si sono aperte le porte del successo sportivo vista la sua partecipazione alle Olimpiadi di Atene durante le quali vinse una medaglia d’argento.

La carriera di Federica è stata costellata di successi, uno più importante dell’altro. Purtroppo nel 2020, durante le Olimpiadi di Tokyo, la divina ha salutato per sempre le competizioni agonistiche visti i suoi 33 anni compiti.

L’addio al nuoto è stato doloroso per Federica che con grande forza di volontà si è buttata a capofitto su nuovi progetti anche televisivi. L’anno scorso inoltre è convolata a nozze con il suo allenatore Matteo Giunta, classe 1982, i due sono molto affiatati, lo erano già prima del matrimonio ma con la loro unione avvenuta il 27 agosto, l’amore è diventato ancora più forte.

La posizione divina di Federica Pellegrini, ma che brava!

Il web conosce Federica per essere una persona decisamente ironica, su Instagram è seguita da milioni di fan che ogni giorno spulciano nella vita dell’ex nuotatrice che puntualmente posta qualcosa della sua quotidianità.

La divina si mostra come una persona assolutamente normale che ama le piccole cose, un film a casa sotto le coperte quando fa freddo, una cena in famiglia o i suoi cagnolini; una vita fatta di mondanità ma anche di monotonia come la spesa infrasettimanale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Con l’ultimo scatto, Federica ha strappato una risata al web, si è fotografata accovacciata vestita di tutto punto. In base alla didascalia della sua foto simulava una scimmietta ed in molti hanno riso (virtualmente) del paragone. Qualcuno ha anche scherzosamente commentato con un “Cosa riesci a fare con quelle gambe?”, dal momento che in pochi hanno ammesso, nonostante la giovane età, di riuscire ad abbassarsi in quel modo.