Nuovo amore per Eros Ramazzotti, spunta il bacio social: la reazione di Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti ci riprova, dopo due matrimoni falliti alle spalle, è fiducioso nella sua nuova fiamma; ecco la reazione di Michelle.

Negli anni diverse generazioni hanno sognato, pianto ed amato grazie alle canzoni di Eros Ramazzotti, uno dei cantanti più apprezzati in Italia e nel mondo. Insieme alla sua musica i fan si sono affezionati anche alle sue vicende amorose che negli anni hanno caratterizzato anche la sua musica.

I fan più affezionati hanno amato l’alchimia tra Eros e Michelle Hunziker, i due si sono sposati che erano molto giovani mettendo al mondo la loro unica figlia Aurora. Purtroppo il matrimonio è finito dopo qualche anno poiché la conduttrice venne raggirata da una sette satanica e scelse quest’ultima alla sua famiglia.

La rottura tra i due generò non poche polemiche dal momento che la coppia fece sognare ad occhi aperti gli ammiratori. Ad ogni modo i due hanno scelto di vivere con altre persone rimanendo però uniti dall’amore per Aurora che sta per renderli nonni di un maschietto.

Un bacio appassionato con la sua bella

Finalmente Eros Ramazzotti ritrova la felicità, dopo due matrimoni falliti alle spalle, il cantautore italiano, fa doppietta, non solo a brevissimo diventerà nonno per la prima volta ma ha presentato al web anche la sua nuova fiamma, purtroppo della donna non si conoscono le generalità ma quel che è certo è che ha ridato il sorriso ad Eros che a 60 anni compiuti sa ancora amare come il primo giorno.

I due sembrano molto affiatati, nella foto postata da gossip.it, i due piccioncini si baciano come due ragazzini, un’effusione candida e senza malizia che esprime bene e complicità. I fan che hanno assistito alla scena virtuale si sono compiaciuti ed in milioni hanno commentato lasciando un augurio per l’artista che ritorna a vivere dopo un po’ di sofferenze. “Ti auguro il meglio Eros”, commenta una fan, “Che tu possa gioire sempre” scrive qualche altro.

Ma cos’ha detto Michelle di questa novità? Al momento la conduttrice non ha proferito parola e chissà se prima o poi lo farà davvero.